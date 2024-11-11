Російський БПЛА атакував автівку на Запоріжжі, постраждали двоє людей
Російський ворог атакував безпілотником цивільну автівку у прифронтовій громаді Запорізької області. Унаслідок цього постраждали двоє людей
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що ворог поцілив у авто, яке стояло у дворі приватного будинку в селі Приморське Василівського району.
Унаслідок цього 71-річна жінка і 30-річний чоловік, які проживають у будинку, отримали поранення. Їх, за словами Федорова, доставили до лікарні.
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