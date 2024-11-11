Армія РФ вдарила з артилерії по Нікополю: двоє загиблих, п'ятеро постраждалих
Російська окупаційна армія завдала артилерійського удару по Нікополю Дніпропетровської області. Через це загинули дві людини, п'ятеро постраждалих
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Трагічну звістку маємо з Нікопольщини. Через артобстріл у районному центрі загинули двоє людей. Ще п'ятеро місцевих з пораненнями", - йдеться у повідомленні.
За словами Лисака, серед постраждалих двоє людей перебувають у важкому стані.
Крім цього, в місті пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки.
- Уранці понеділка, 11 листопада, в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Окупанти влучили по багатоповерхівці, внаслідок чого є постраждалі, серед них діти. Під завалами можуть залишатися люди.
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