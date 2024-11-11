Армія РФ вдарила з артилерії по Нікополю: двоє загиблих, п'ятеро постраждалих

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Трагічну звістку маємо з Нікопольщини. Через артобстріл у районному центрі загинули двоє людей. Ще п'ятеро місцевих з пораненнями", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, серед постраждалих двоє людей перебувають у важкому стані.

Крім цього, в місті пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки.