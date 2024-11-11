Унаслідок авіаударів по Запоріжжю загинула людина, серед постраждалих 5 дітей

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Голова ОВА Іван Федоров написав про 21 постраждалу людину внаслідок обстрілів о 07:22 понеділка, 11 листопада. Лікарі надають пораненим необхідну допомогу.

О 06:16 було відомо про 20 поранених. Вісьмох людей ушпиталили, серед них 4-річний хлопчик.

О пів на шосту ранку Іван Федоров повідомляв, що кількість поранених унаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 18. Серед постраждалих – 5 дітей. Це хлопці 4, 16 і 17 років і дівчата 15 й 17 років. Вони отримали необхідну допомогу медиків.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України, війська РФ завдали трьох авіаударів по Запоріжжю о 01:30 понеділка, 11 листопада. Унаслідок атаки зруйновано житловий будинок, пошкоджено гуртожиток. Одна людина загинула. Унаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.

Органи місцевої влади залучили автобуси для евакуації мешканців з гуртожитку. На місці ліквідації наслідків обстрілу працюють усі екстрені служби міста. Надзвичайники за допомогою оперативно-рятувального автомобіля доставили одного з постраждалих до медичного закладу.

За попередню добу росіяни здійснили два підходи в обстрілі Запоріжжя

Про це розповів в ефірі Еспресо Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради.

За його словами, близько 22:00 в неділю, 10 листопада, ворог запустив три КАБи по житловому сектору міста. Внаслідок цих ударів житлові будівлі зазнали руйнувань. Однак окупанти на цьому не зупинилися й о 01:30 було ще три запуски КАБів.

За попередню добу відбулося 18 таких авіаударів, які прийшлися, крім Запоріжжя, ще по Тимирівці, Дар'ївці та Малій Токмачці.

Упродовж доби росіяни завдали 356 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області

Як повідомили в Запорізькій ОВА, війська РФ завдали 18 авіаційних ударів по Запоріжжю, Темирівці, Новодарівці та Малій Токмачці.

Окрім того, 208 безпілотників різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.

По території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Ольгівського ворог здійснив 130 артобстрілів.

Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.