У Миколаєві вночі БПЛА влучив у приватний будинок, загинули 5 людей

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України , а також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім .

"У результаті влучання БПЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа. Також є руйнування квартири на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, загорілися 3-4 поверхи. Наразі відомо про 5 загиблих, їхні тіла деблокували рятувальники", – розповіли в ДСНС.

В Офісі генпрокурора уточнили, що загиблі - три жінки та двоє чоловіків. Ще одна жінка отримала поранення. Інформацію щодо інших постраждалих уточнюють.

На місцях подій прокурори у взаємодії зі слідчими СБУ та поліції документують наслідки збройної агресії Росії.

На місці події працюють психологи, по допомогу до них звернулися 22 людини. В однієї жінки гостра реакція на стрес, її з гіпертонічним кризом шпиталізували.

Рятувальники ліквідували пожежі площею 60 та 150 кв. м.

"Пʼятеро загиблих. Пошуково-рятувальні роботи завершено", - написав о пів на сьому ранку понеділка, 11 листопада Віталій Кім.

Раніше він повідомляв про чотирьох жертв.

Про атаку безпілотників на Миколаїв голова ОВА повідомив о пів на третю ночі 11 листопада.

"Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях", - написав він.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також поінформував , що росіяни атакували місто дронами, є пошкодження в житловій забудові.

О четвертій годині ранку було відомо про двох загиблих унаслідок нічної атаки та поранену 45-річну жінку, яку ушпиталили.