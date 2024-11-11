У Миколаєві вночі БПЛА влучив у приватний будинок, загинули 5 людей
Унаслідок нічної атаки російських безпілотників у Миколаєві загинули 5 людей - три жінки та двоє чоловіків
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, а також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"У результаті влучання БПЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа. Також є руйнування квартири на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, загорілися 3-4 поверхи. Наразі відомо про 5 загиблих, їхні тіла деблокували рятувальники", – розповіли в ДСНС.
В Офісі генпрокурора уточнили, що загиблі - три жінки та двоє чоловіків. Ще одна жінка отримала поранення. Інформацію щодо інших постраждалих уточнюють.
На місцях подій прокурори у взаємодії зі слідчими СБУ та поліції документують наслідки збройної агресії Росії.
На місці події працюють психологи, по допомогу до них звернулися 22 людини. В однієї жінки гостра реакція на стрес, її з гіпертонічним кризом шпиталізували.
Рятувальники ліквідували пожежі площею 60 та 150 кв. м.
"Пʼятеро загиблих. Пошуково-рятувальні роботи завершено", - написав о пів на сьому ранку понеділка, 11 листопада Віталій Кім.
Раніше він повідомляв про чотирьох жертв.
Про атаку безпілотників на Миколаїв голова ОВА повідомив о пів на третю ночі 11 листопада.
"Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях", - написав він.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також поінформував, що росіяни атакували місто дронами, є пошкодження в житловій забудові.
О четвертій годині ранку було відомо про двох загиблих унаслідок нічної атаки та поранену 45-річну жінку, яку ушпиталили.
- Увечері 10 листопада російський ворог запустив по території України ударні БПЛА типу "шахед" і ракети. Уночі вибухи лунали у Дніпрі, Запоріжжі й Миколаєві. Відомо про загиблих і поранених
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