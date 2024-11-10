РФ запустила по Україні БПЛА та ракети: у Дніпрі пролунали вибухи

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 21:30 військові попередили про рух БПЛА у Сумській області.

"Ворожі БПЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку", - написали у ПС.

Вибухи у Дніпрі

Близько 21:10 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше стало відомо про швидкісну ціль на Запоріжжі в напрямку Дніпропетровщини.

"Дніпро терміново в укриття", - написали у ПС.

О 21:29 Суспільне повідомило про звуки вибухів у Дніпрі.

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