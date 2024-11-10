РФ запустила по Україні БПЛА та ракети: у Дніпрі пролунали вибухи
Увечері 10 листопада російський ворог запустив по території України ударні БПЛА типу "шахед" і ракети. У Дніпрі були чутні звуки вибухів
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 21:30 військові попередили про рух БПЛА у Сумській області.
"Ворожі БПЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку", - написали у ПС.
Вибухи у Дніпрі
Близько 21:10 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше стало відомо про швидкісну ціль на Запоріжжі в напрямку Дніпропетровщини.
"Дніпро терміново в укриття", - написали у ПС.
О 21:29 Суспільне повідомило про звуки вибухів у Дніпрі.
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