Міжнародний ринок зброї - крок у бік перемоги: Технологічні сили України про експорт вітчизняної зброї

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Технологічні сили України виступають за контрольований експорт зброї до країн, які входять до формату "Рамштайн", НАТО та з якими Україна підписала безпекові угоди. Щодо питання експорту вітчизняної зброї, є два виміри. Перший – фінансовий. На фронті не вистачає зброї – це факт, зброї треба більше. І перший шлях – збільшувати фінансування, тобто мати більше грошей, щоб купувати зброю. Однак це тяжкий шлях, і ми бачимо, що залучати гроші важко", - зауважила виконавча директорка обʼєднання Технологічних сил України.

За її словами, є другий шлях – знижувати собівартість одного українського зразка зброї, щоб за ті самі гроші держава могла купити більше. А це можливо зробити, якщо будуть інші ринки збуту. Тобто виробник, більше виготовляючи та поставляючи за кордон, може дешевше продавати те саме українській армії. А інколи гірші зразки експортувати, заробляти на них кошти для того, щоб дешевше продавати кращі зразки озброєння українській армії.

"Є другий важливий вимір – політичний. Що таке перемога у цій війні? Мало повернути територію, треба змінити статус України у світі. У нас має бути нова безпекова рамка, взагалі нова логіка оборони регіону. Щоб Україна посіла лідерські позиції формування цієї нової оборонної стратегії регіону, наша країна має бути активним гравцем на міжнародній арені. Тобто українські виробники мають інтегруватися у міжнародні ланцюги постачання, системно працювати з країнами Альянсу, підпадати під стандарти країн НАТО - це все можливо досягти лише через експорт зброї. Тобто коли наші виробники будуть мати системні контракти з урядами інших держав, які потраплятимуть в залежність від українського озброєння, а це важливо, щоб Україна мала більш сильні та потужні дипломатичні позиції. Тому міжнародний ринок зброї для України – це також крок у бік перемоги, бо збільшиться наш міжнародний безпековий вплив", - резюмувала Катерина Михалко.