Україна може зняти заборону на експорт озброєння: Умєров пояснив, що для цього потрібно

Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі, передає Укрінформ.

"Минулого року, коли я став міністром оборони, ми зробили план наших спроможностей (з виробництва зброї – ред.) в державному і в приватному секторі... Перший крок зробила держава, і ми показали, що інвестували перші гроші в оборонку. В цьому році ми запропонували нашим колегам, щоб вони розглянули дві-три опції", - зазначив Умєров.

"Перша – спільне підприємство, де держава і приватний сектор інвестують. Друга – де держава надає 5 десятирічних контрактів. Третій крок, щоб підприємства або держава-партнер надала нові фінансові інструменти, такі як кредит, як експортне фінансування. І ми зараз обговорюємо чіткі плани по кожній країні, де колеги з Генштабу будуть працювати разом з іншими колегами, щоб кристалізувати, у які проєкти ми будемо вкладати разом з кожною країною", - додав він.

За словами міністра, рішення щодо зняття заборони на експорт озброєння має ухвалювати керівництво держави, однак уже є країни, готові купувати українські дрони та ракети.

"Ми завжди чуємо на зустрічах, що деякі країни сказали, що вони хочуть купувати українського виробництва ракети, дрони, іншу продукцію для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення, тому в цьому плані ми підготуємо і подамо до керівництва заяву для прийняття рішення", - сказав очільник Міноборони.