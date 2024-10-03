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Ексклюзив

Це буде важливий крок: радниця заступника МОУ Ярова про експорт дронів українського виробництва

Ірена Моляр
3 жовтня, 2024 четвер
17:18
Війна з Росією Дана Ярова

Дана Ярова, радниця заступника міністра оборони України, членкиня Громадської антикорупційної ради при МОУ, вважає, що за два роки в Україні відбувся потужний прорив у будуванні безпілотних систем, тому українським виробникам потрібно давати можливість розвиватися

Зміст

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"На сьогодні в Україні виробництво дронів вже вийшло на такий рівень, коли йдуть розмови, що буде відкритий експорт для українських виробників дронів. Це буде важливий крок для економіки України. Наші виробники досягли дуже високого рівня виготовлення дронів різного типу, починаючи з маленьких FPV і закінчуючи безпілотними крилами. Я вважаю, що буде правильним рішенням дати можливість нашій економіці та починати експорт того, що Міноборони викупити вже не може, а людям дати простір розвивати цей сектор, залучаючи в економіку валюту. Це вкрай важливо під час війни, бо воюють і економіками у тому числі", - зауважила радниця заступника міністра оборони України.

Дана Ярова підкреслила, що буквально за два роки у будуванні безпілотних систем в Україні відбувся прорив, тому виробникам потрібно давати можливість розвиватися. Якщо окрім закупок МОУ є потужності розвитку виробництв і далі, то треба їм давати цю можливість. Відповідно, є надія, що Україна стане серйозним експортером зброї, яка перевірена в боях, а також це дасть потужний поштовх нашій економіці.

  • 2 жовтня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наступного року Україна планує збільшити фінансування на виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет.

Теги:
Відео
Суспільство
Україна
Технології
ВПК
Економіка
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