Це буде важливий крок: радниця заступника МОУ Ярова про експорт дронів українського виробництва

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"На сьогодні в Україні виробництво дронів вже вийшло на такий рівень, коли йдуть розмови, що буде відкритий експорт для українських виробників дронів. Це буде важливий крок для економіки України. Наші виробники досягли дуже високого рівня виготовлення дронів різного типу, починаючи з маленьких FPV і закінчуючи безпілотними крилами. Я вважаю, що буде правильним рішенням дати можливість нашій економіці та починати експорт того, що Міноборони викупити вже не може, а людям дати простір розвивати цей сектор, залучаючи в економіку валюту. Це вкрай важливо під час війни, бо воюють і економіками у тому числі", - зауважила радниця заступника міністра оборони України.

Дана Ярова підкреслила, що буквально за два роки у будуванні безпілотних систем в Україні відбувся прорив, тому виробникам потрібно давати можливість розвиватися. Якщо окрім закупок МОУ є потужності розвитку виробництв і далі, то треба їм давати цю можливість. Відповідно, є надія, що Україна стане серйозним експортером зброї, яка перевірена в боях, а також це дасть потужний поштовх нашій економіці.