Глава генштабу Польщі Кукула про ймовірність нападу РФ на його країну: "Це реальна загроза"
Глава генштабу Вєслав Кукула вважає загрозу нападу на Польщу цілком реальною. Водночас він переконаний, що агресор не наважиться напасти на добре підготовлену країну
Про це він сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita.
"Це реальна загроза. Для мене найважливіше питання інше. Чи зможемо ми в довгостроковій перспективі побудувати стійкість системи держави та здатність збройних сил усунути цю загрозу і коли? Чи почнеться війна і коли вона почнеться, в певному сенсі залежить від нас. Нападати на країну, яка добре підготовлена до захисту і чиє суспільство дасть відсіч, є величезним ризиком. Агресія завжди живиться слабкостями", - сказав Кукула.
Він також прокоментував оцінки генерального інспектора бундесверу генерала Карстена Бреєра щодо того, що Росії потрібен час, щоб створити потенціал для ведення війни з НАТО, до 2029 року. За його словами, таку ж думку поділяє й командування Альянсу.
"Росія має демографічний і сировинний потенціал і, головне, ще робочу оборонну промисловість не тільки для того, щоб вести війну, а й паралельно розвивати свій оборонний потенціал. Припинення конфлікту в Україні значно полегшить розширення її збройних сил і може істотно скоротити термін, зазначений генералом Браєром", - сказав глава генштабу Польщі.
При цьому він не став називати конкретні часові рамки, коли може розпочатися війна з Росією.
- Про те, що польська влада працює над тим, щоб їхня сухопутна армія стала найбільшою у Європі писав The Telegraph ще у березні 2023 року. Видання зазначало, що російське вторгнення в Україну змусило Польщу зробити справжню революцію в оборонному секторі. Поляки планують витрачати 4% ВВП на армію - цей показник удвічі перевищує нормативи НАТО.
- 27 травня тодішній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази.
- 15 серпня у Варшаві провели найбільший за 30 років військовий парад до Дня польської армії - на ньому продемонстрували нові та модернізовані зразки техніки.
- У вересні того ж року Блащак підтвердив, що Варшава планує створити найпотужнішу сухопутну армію в Європі.
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