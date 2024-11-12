Цифровізована і націлена на реабілітацію: Шмигаль розповів про особливості системи, яка замінить МСЕК
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про особливості нової системи, яка невдовзі замінить медико-соціальні експертні комісії
Про це Шмигаль розповів на засіданні уряду.
За його словами, нова система буде цифровізована та націлена на максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.
Стан пацієнта та його потреби для відновлення оцінюватимуть практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд. Крім того, буде можливість дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Всі дії та документи фіксуватимуть в електронній системі задля мінімізації корупційних ризиків. Водночас статистика щодо команд, їх діяльності, рішень та черг буде доступна онлайн.
"Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя. При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться", - наголосив Шмигаль.
Він додав, що ключовими цілями нової системи будуть відновлення здоров'я та забезпечення людині тої соціальної допомоги, якої вона потребує. Крім того, метою буде дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину.
- 22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
- 25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.
- 28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.
- Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.
- 4 листопада Кабмін підготував і вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальні експертні комісії.
- Актуальне
- Важливе