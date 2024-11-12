Цифровізована і націлена на реабілітацію: Шмигаль розповів про особливості системи, яка замінить МСЕК

Про це Шмигаль розповів на засіданні уряду.

За його словами, нова система буде цифровізована та націлена на максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.

Стан пацієнта та його потреби для відновлення оцінюватимуть практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд. Крім того, буде можливість дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Всі дії та документи фіксуватимуть в електронній системі задля мінімізації корупційних ризиків. Водночас статистика щодо команд, їх діяльності, рішень та черг буде доступна онлайн.

"Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя. При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що ключовими цілями нової системи будуть відновлення здоров'я та забезпечення людині тої соціальної допомоги, якої вона потребує. Крім того, метою буде дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину.