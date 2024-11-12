Сили оборони вдарили по складу ПММ у Білгородській області

Про це ввечері 12 листопада повідомили у Генштабі.

"Підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнефтеснаб", що біля міста Старий Оскол Білгородської області РФ", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа. Результати бойової роботи поки уточнюються.

"Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал. Далі буде…", - заявили у Генштабі.