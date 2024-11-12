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Сили оборони вдарили по складу ПММ у Білгородській області

Влад Дідусь
12 листопада, 2024 вiвторок
23:12
Війна з Росією Бєлгород

У ніч з 11 на 12 листопада українські воїни вдало обстріляли склад ПММ у Білгородській області РФ

Зміст

Про це ввечері 12 листопада повідомили у Генштабі.

"Підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнефтеснаб", що біля міста Старий Оскол Білгородської області РФ", - йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа. Результати бойової роботи поки уточнюються. 

"Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал. Далі буде…", - заявили у Генштабі.

  • 15 жовтня губернатор Білгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив про нестачу чиновників у регіоні. За його словами, більшість пішла воювати проти України на фронт.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Білгород
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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