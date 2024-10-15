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Влада Білгородщини поскаржилася на дефіцит чиновників у регіоні, бо вони воюють проти України

Світлана Кравченко
15 жовтня, 2024 вiвторок
14:00
Війна з Росією В'ячеслав Гладков

Губернатор Білгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив про нестачу чиновників у регіоні. За його словами, більшість пішла воювати проти України на фронт

Зміст

Про це він написав у соцмережі "ВКонтакте", цитують SOTA та "Медуза".

Гладков зазначив, що білгородські чиновники вступають у добровольче формування "Барс-Білгород". Його учасникам обіцяли заплатити не менше ніж по 80 тисяч рублів.

Російський губернатор висловив сподівання, що домовиться з міноборони рф про ротацію чиновників.

"Для мене це - великі кадрові проблеми. Сподіваюся, що ми домовимося з Міноборони РФ про поетапну ротацію, насамперед керівників, які допомагатимуть "БАРСу-Білгороду" і не залишать своїх робочих місць, бо кадрова проблема, ще раз повторюся, є у всіх сферах", - зазначив він.

Як пишуть ЗМІ, до "БАРС-Білгород" вступили зокрема 7 старооскольських чиновників - від начальника управління спорту до директора школи, два заступники самого Гладкова, міністр майнових та земельних відносин Рустем Зайнуллін тощо. Першою жінкою у лавах "Барсу" стала голова Червоногвардійського району Галина Руденко.

  • Також раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни досі не можуть повноцінно запустити в роботу ряд своїх фейкових структур через дефіцит колаборантів.
Теги:
Україна
Росія
Білгород
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