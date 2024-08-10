Росіяни на ТОТ не можуть розпочати роботу фейкових держструктур через дефіцит кадрів, - Спротив

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що через окупацію більшість населення залишило території, а велика частина відмовляється від співпраці з ворогом. Тож росіяни беруть на службу низькофахових спеціалістів, яким роздають вищі посади в обмін на лояльність.

У ЦНС додають, що навіть в такому випадку необхідної кількості працівників немає.

Так, окупанти наразі не можуть сформувати регіональні відділи антимонопольних комітетів, які зараз складаються з завезених з РФ гастролерів.

"Аби набрати людей росіяни навіть зменшили вимоги до кандидатів. Зокрема для роботи тепер не треба досвід й не обов’язкова вища освіта. Проте набрати необхідну кількість працівників не вдається", - розповіли у Центрі нацспротиву.