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"Досягли значного прогресу": Байден підсумував зустріч зі Сі Цзіньпіном

16 листопада, 2023 четвер
03:04
Світ Джо Байден і Сі Цзіньпін

Президент США Джо Байден підсумував зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Каліфорнії

Про це Байден написав у своєму твіттері.

За словами Байдена, Китай і США досягли значного дипломатичного прогресу.

"Я щойно завершив день зустрічей із президентом Сі, і я вважаю, що це були одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали. Ми спиралися на основу, закладену за останні кілька місяців дипломатії між нашими країнами, і досягли значного прогресу", - написав президент США Джо Байден.

  • У середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілись у Каліфорнії на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Китай
Джо Байден
Каліфорнія
США
Сі Цзиньпін
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