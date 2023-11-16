"Досягли значного прогресу": Байден підсумував зустріч зі Сі Цзіньпіном

Про це Байден написав у своєму твіттері.

За словами Байдена, Китай і США досягли значного дипломатичного прогресу.

"Я щойно завершив день зустрічей із президентом Сі, і я вважаю, що це були одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали. Ми спиралися на основу, закладену за останні кілька місяців дипломатії між нашими країнами, і досягли значного прогресу", - написав президент США Джо Байден.