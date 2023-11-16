"Досягли значного прогресу": Байден підсумував зустріч зі Сі Цзіньпіном
Президент США Джо Байден підсумував зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Каліфорнії
Про це Байден написав у своєму твіттері.
За словами Байдена, Китай і США досягли значного дипломатичного прогресу.
"Я щойно завершив день зустрічей із президентом Сі, і я вважаю, що це були одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали. Ми спиралися на основу, закладену за останні кілька місяців дипломатії між нашими країнами, і досягли значного прогресу", - написав президент США Джо Байден.
- У середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілись у Каліфорнії на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
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