Потепління у відносинах та сюрприз "диктатору Сі". Що змінює зустріч Байдена та СІ для України

Військове зближення, наркотики та ШІ. Про що Байден та Сі змогли домовитися

Довгоочікувана зустріч двох лідерів наддержав, що відбулася на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Каліфорнії, стала досягненням значного дипломатичного прогресу, заявив за її підсумками Джо Байден. Переговори з китайським колегою Сі Цзіньпіном він назвав "одними з найбільш конструктивних і продуктивних", які були.

Серед питань, щодо яких лідерам США і КНР вдалося досягти угоди, стали домовленості про відновлення військових зв'язків. І це, як пише Голос Америки, стало чи не основним результатом перших особистих переговорів Байдена та Сі за крайній рік.

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Переговори Байдена та Сі стосувалися питань, які викликали напруження в американо-китайських відносинах. Особливо ж відновлення каналів зв'язку між Сполученими Штатами та Китаєм, які останній розірвав у серпні минулого року через візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню, який Пекін вважає частиною Китаю.

"Тримати лінії зв'язку між нашими арміями відкритими – це важливо, оскільки це дозволяє уникати непорозумінь і помилок, які можуть призвести до кризи чи конфлікту", – заявили з цього приводу у пресслужбі Пентагону.

Разом з тим Сі запевнив Байдена, що Китай не готується до вторгнення на Тайвань і надав би перевагу мирному возз'єднанню, але тут же завів розмову про те, за яких умов КНР може застосувати силу, зазначає BBC.

Також лідери домовилися про тісніше спілкування. За словами Байдена, лінії зв'язку між ними будуть постійно відкриті, тож кожен з двох лідерів "зможе підняти слухавку, подзвонити напряму і негайно бути почутим".

Крім домовленостей про зв'язок між військовими, як повідомляли китайські державні ЗМІ, Байден та Сі домовилися створити робочі групи, які займуться співпрацею у сфері штучного інтелекту та боротьби з торгівлею наркотиками – йдеться про обмеження виробництва фентанілу – синтетичного наркотику, від якого гинуть десятки тисяч американців щороку.

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Також Пекін повідомив про угоду глав двох держав про створення механізмів діалогу щодо зовнішньої політики й безпеки судноплавства, а ще збільшення авіарейсів, кількості студентів, які навчаються за обміном у США та Китаї, та розширення зв'язків в освіті, культурі, спорті та бізнесі.

Позиція незмінна, або Що по війні в Україні

Так, тема Тайваню була однією з ключових у дискусії Байдена та Сі. Як запевняють експерти, зараз можна говорити про те, що китайське вторгнення на півострів далеко не неминуче. Враховуючи внутрішні економічні проблеми Китаю, це був би занадто великий ризик. Підсумки переговорів сигналізують, що і США, і КНР намагаються запобігти можливості кризи, якої жодна з країн не хоче. До того ж невдовзі зможемо побачити, як Пекін пом'якшить свій яструбиний підхід до США.

Разом з тим Байден із Сі Цзіньпіном обмінявся думками щодо низки регіональних і глобальних криз, включаючи відмову Росії зупинити жорстоку та агресивну війну проти України та конфлікт у Газі.

Ми вже писали з посиланням на офіційний Білий дім, що Байден на цій зустрічі підтвердив продовження підтримки Сполученими Штатами разом з союзниками й партнерами захисту України від російської агресії. Експерти зауважують, що американський президент намагався відмовити Китай допомагати РФ у війні, а також хотів вплинути через Пекін на військову допомогу Москві з боку КНДР.

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Але, попри переговори Байдена та Сі Цзіньпіна, у китайському МЗС запевнили, що позицію щодо війни в Україні змінювати не будуть.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" та палестино-ізраїльського конфлікту дуже чітка і послідовна. Ми завжди стоїмо на боці чесності та справедливості, прагнемо сприяти миру й переговорам, а також деескалації ситуації", – заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.

Згодом радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк написав, що зустріч президента США Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна дала світові "чудовий сигнал про важливість діалогу замість протистояння та нового глобального порядку. І додав, що Росію нарешті викреслили зі списку тих, хто реально впливає на світові процеси.

Сварка через "диктатора Сі" та панди в подарунок

Наприкінці пресконференції, коли журналіст спитав президента Байдена, чи вважає той китайського главу диктатором, американський лідер заявив:

"Він диктатор у тому сенсі, що керує країною… за формою правління, яка повністю відрізняється від нашої".

Такі слова все ж підкреслюють складність та напруженість у відносинах між двома державами. Байден фактично вдруге висловив таку думку, адже в червні він вже зробив подібний коментар, після чого китайські урядовці та чиновники розгнівалися та назвали це надзвичайно абсурдним і безвідповідальним. Цього разу МЗС Китаю розкритикувало заяву Байдена, назвавши її "надзвичайно неправильною" та "безвідповідальною політичною маніпуляцією".

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Водночас у китайських ЗМІ це повідомлення не з'являлося, а дехто з китайців, які підхопили це у соцмережах, у коментарях поєднували висловлювання недовіри та потіхи. Хтось навіть сказав, що якби Байден назвав Сі імператором Китаю, то останньому це дуже сподобалось би.

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Позитивним жестом наприкінці зустрічі двох лідерів стала заява Сі Цзіньпіна, який пообіцяв, що Китай надішле нових панд до Сполучених Штатів, назвавши їх посланцями дружби між китайським і американським народами. Зазначимо, що ведмеді є символом американсько-китайської дружби відтоді, як Пекін подарував пару панд Національному зоопарку у Вашингтоні в 1972 році, напередодні нормалізації двосторонніх відносин. Пізніше панди з Китаю були передані іншим зоопаркам США, а кошти повернули на програми збереження ведмедів.

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Очільник Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі заявив з американським президентом заявив, що конфлікт і конфронтація несуть нестерпні наслідки для обох сторін. Натомість Байден зазначив, що мета їхньої зустрічі – відновити нормальну комунікацію між двома країнами, включаючи зв'язки між військовими.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політолог Віталій Кулик вважає, що Китай зацікавлений у війні малої інтенсивності в Україні, бо це послаблює Захід, про що він сказав в етері Еспресо.

"По Україні там є окремий пункт і Китай відмовився підтримувати цю резолюцію, яка засуджує агресію, вимагає припинити війну від Росії. Він (Сі, - ред.) Все ж таки намагається тримати цю дистанцію і не піддаватися тиску Сполучених Штатів, але з іншого боку, якщо Україна згадувалася в цих переговорах, то це не основний пріоритет їхніх відносин", – висловив думку політолог.

Важливішими були питання стосовно ситуації на Корейському півострові та війни на Близькому Сході. Стосовно маленьких жестів доброї волі, то вони з боку Пекіна вже є. За словами Віталія Кулика, південнокорейські моніторингові центри вказують на те, що трафік товарів на кордоні між північною Кореєю та Росією знизилась майже до нуля. Раніше цим шляхом перевозили озброєння для війни, а тепер все зупинено.

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Ну а заяви Росії про поступливість Сі перед Байденом, зауважує політолог, вказують на те, що у Кремлі бояться фізичного натиску Китаю на РФ – йдеться про скасування постачань критично важливих товарів для російських військових підприємств. Крім того, у Китаю все більше важелів впливу стосовно Росії.

Але чи можуть слова Байдена про диктора Сі погіршити знову відносини між двома країнами на тлі загального потепління після проведених перемовин? Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв каже, ця заява не матиме визначально негативного впливу, США та Китай залишаються конкурентами на міжнародній арені, й обидві держави це розуміють.

"Але попри цю конкуренцію обидві держави чудово розуміють свою глобальну відповідальність, вони розуміють, що від їхньої позиції, можливості комунікувати, підтримувати якийсь рівень діалогу залежить світова стабільність і те, що ми називаємо безпекою світової спільноти. Тому так, вони можуть вважати один одного диктаторами або слабкою демократією, як часто Китай говорить про Сполучені Штати. У них є розуміння важливості цих перемовин, тому Байден не кривив душею, я з цим повністю погоджуюся, він дійсно бачить у Сі Цзіньпіні диктатора, адже він керує диктатурою, а хто може керувати диктатурою, окрім диктатора", – підкреслив експерт Краєв.