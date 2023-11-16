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Суттєвих змін у позиції Пекіна щодо України не буде, але є маленькі "жести доброї волі", - політолог Кулик про зустріч Байдена і Цзіньпіна

16 листопада, 2023 четвер
15:47
Світ Китай та США

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політолог Віталій Кулик сказав, що Китай зацікавлений у війні малої інтенсивності в Україні, бо це послаблює Захід

Про це в етері Еспресо розповів Кулик.

Він розповів, що Китаю та США не вдалося узгодити підсумкову декларацію Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

"По Україні там є окремий пункт і Китай відмовився підтримувати цю резолюцію, яка засуджує агресію, вимагає припинити війну від Росії. Він (Сі, - ред.) Все ж таки намагається тримати цю дистанцію і не піддаватися тиску Сполучених Штатів, але з іншого боку, якщо Україна згадувалася в цих переговорах, то це не основний пріоритет їхніх відносин", - сказав політолог.

За його словами, важливішими запитання були ситуація на Корейському півострові та війна на Близькому Сході.

Нагадується, що Китай раніше пропонував план щодо врегулювання війни Росії в Україні, Сі наполягатиме на цьому й надалі. Він готовий до діалогу та взаємодії з американськими представниками, проте Китай не готовий повністю дослухатися до пропозицій та вимог США.

"Якихось суттєвих змін в позиції Пекіна з цього приводу не буде. А ось маленькі "жести доброї волі" вже є, наприклад, Південнокорейські моніторингові центри вказують на те, що трафік товарів на кордоні між північною Кореєю та Росією знизилась майже до нуля", - підкреслив Кулик.

Якщо раніше цим шляхом перевозили озброєння для війни, то тепер все зупинено: "Воно якраз у часі збігається з запитом Сан-Франциско інакше, як добра воля Пекіна, це важко назвати, бо це явно не добра воля КНДР".

Він пояснив, заяви Росії про поступливість Сі перед Байденом вказують на те, що ті бояться фізичного натиску Китаю на РФ, йдеться про скасування постачань критично важливих товарів для російських військових підприємств. Крім того, у Китаю все більше важелів впливу стосовно Росії.

"Китай, на жаль, зацікавлений у війні малої інтенсивності в Україні. Продовження цієї війни приєднує Росію до Китаю та послаблює Захід і робить  більш договороздатним. Тому ми, у цьому випадку, є заручниками. Я не бачу можливості натиснути Штатам на Китай таким чином, щоб Китай доклав зусиль до зупинки війни у найближчий період часу", - підсумував Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

  • 14 листопада Сі Цзіньпінь уперше за 6 років прибув до США.
  • У середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілись у Каліфорнії на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
  • Детальніше про зустріч Сі Цзіньпіна і Джо Байдена 15 листопада читайте у підсумку від Еспресо.
Новини
Китай
Захід
Війна з Росією
США
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