Заява Байдена про "диктатора Сі Цьзіньпіна" не зашкодить перемовинам Китаю і США, - експерт Краєв

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я не думаю, що це матиме визначально негативний вплив. Посилаючись на транскрипти зустрічі, які опублікували обидва міністерства закордонних справ, посилаючись на те, що говорили до зустрічі, як це коментували в усіх медіа, вони чудово розуміють, хто вони є. Вони абсолютно прагматично до цього ставляться", - заявив експерт.

Краєв процитував заяви американського відомства, що США та Китай залишаються конкурентами на міжнародній арені, й так само говорили китайці.

"Але попри цю конкуренцію обидві держави чудово розуміють свою глобальну відповідальність, вони розуміють, що від їхньої позиції, можливості комунікувати, підтримувати якийсь рівень діалогу залежить світова стабільність і те, що ми називаємо безпекою світової спільноти. Тому так, вони можуть вважати один одного диктаторами або слабкою демократією, як часто Китай говорить про Сполучені Штати. У них є розуміння важливості цих перемовин, тому Байден не кривив душею, я з цим повністю погоджуюся, він дійсно бачить у Сі Цзіньпіні диктатора, адже він керує диктатурою, а хто може керувати диктатурою, окрім диктатора", - підкреслив він.

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Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" підсумував, що, попри цю різницю режимів та підходів, це зовсім не означає що заява Байдена якимось чином перерве ці перемовини.

Раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден після "одних з найпродуктивніших переговорів" із лідером Китаю Сі Цзіньпіном знову назвав його "диктатором". У Китаї відреагували на слова Байдена.