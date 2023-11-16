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Ексклюзив

Заява Байдена про "диктатора Сі Цьзіньпіна" не зашкодить перемовинам Китаю і США, - експерт Краєв

16 листопада, 2023 четвер
19:55
Світ Байден і Сі Цзіньпін

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів, які наслідки матиме ця заява для відносин між США та Китаєм, які залишаються конкурентами, але також партнерами зі світової безпеки

 Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я не думаю, що це матиме визначально негативний вплив. Посилаючись на транскрипти зустрічі, які опублікували обидва міністерства закордонних справ, посилаючись на те, що говорили до зустрічі, як це коментували в усіх медіа, вони чудово розуміють, хто вони є. Вони абсолютно прагматично до цього ставляться", - заявив експерт.

Краєв процитував заяви американського відомства, що США та Китай залишаються конкурентами на міжнародній арені, й так само говорили китайці.

"Але попри цю конкуренцію обидві держави чудово розуміють свою глобальну відповідальність, вони розуміють, що від їхньої позиції, можливості комунікувати, підтримувати якийсь рівень діалогу залежить світова стабільність і те, що ми називаємо безпекою світової спільноти. Тому так, вони можуть вважати один одного диктаторами або слабкою демократією, як часто Китай говорить про Сполучені Штати. У них є розуміння важливості цих перемовин, тому Байден не кривив душею, я з цим повністю погоджуюся, він дійсно бачить у Сі Цзіньпіні диктатора, адже він керує диктатурою, а хто може керувати диктатурою, окрім диктатора", - підкреслив він.

Читайте також: Сі Цзіньпін не пішов на поступки Байдену щодо України, - політолог Кулик 

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" підсумував,  що, попри цю різницю режимів та підходів, це зовсім не означає що заява Байдена якимось чином перерве ці перемовини.

Раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден після "одних з найпродуктивніших переговорів" із лідером Китаю Сі Цзіньпіном знову назвав його "диктатором". У Китаї відреагували на слова Байдена.  

  • 14 листопада Сі Цзіньпінь уперше за 6 років прибув до США.
  • У середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілись у Каліфорнії на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
  • Детальніше про зустріч Сі Цзіньпіна і Джо Байдена 15 листопада читайте у підсумку від Еспресо.
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