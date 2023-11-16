Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором після заяви про "найпродуктивніші переговори"

Про це пише CNN із посиланням на заяву Байдена.

Зазначається, що відповідаючи на запитання журналіста, чи буде президент і надалі називати Сі диктатором, як він це робив у минулому, Байден відповів: "Ну, подивіться, він диктатор".

"Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною", - сказав Байден, додавши, що китайський уряд "повністю відрізняється від нашого".