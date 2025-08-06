Раптова повінь в Індії: 4 людини загинули, близько 100 зникли безвісти
В регіоні Гімалаїв на півночі Індії виникла раптова повінь, яка забрала життя щонайменше чотирьох людей. Ще близько 100 людей вважаються зниклими безвісти, триває пошукова операція
Про це інформує The Guardian.
Вказано, що раптова повінь обрушилася на туристичний регіон Дхаралі в штаті Уттаракханд. Хвиля води змила гірську долину і зруйнувала будівлі.
"Ситуація серйозна... Ми отримали інформацію про чотирьох загиблих і близько 100 зниклих безвісти. Ми молимося за їхню безпеку", - повідомив міністр оборони Індії Санджай Сет.
Наразі на місці повені розгорнуті рятувальні команди, триває пошукова операція та евакуація людей.
За попередньою інформацією повінь була спричинена раптовою й інтенсивною зливою. До цього метеорологічна служба Індії оголошувала червоний рівень небезпеки для цього району у зв'язку з сильними опадами, які сягали близько 21 см в окремих районах Уттаракханда.
- Потужні зливи, що обрушилися на центральну частину Техасу в ніч на 4 липня, спричинили стрімкий підйом води в річці Гваделупе та спричинили масштабну повінь, внаслідок якої загинуло щонайменше 51 людина.
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