Раптова повінь в Індії: 4 людини загинули, близько 100 зникли безвісти

Про це інформує The Guardian.

Вказано, що раптова повінь обрушилася на туристичний регіон Дхаралі в штаті Уттаракханд. Хвиля води змила гірську долину і зруйнувала будівлі.

"Ситуація серйозна... Ми отримали інформацію про чотирьох загиблих і близько 100 зниклих безвісти. Ми молимося за їхню безпеку", - повідомив міністр оборони Індії Санджай Сет.

Наразі на місці повені розгорнуті рятувальні команди, триває пошукова операція та евакуація людей.

За попередньою інформацією повінь була спричинена раптовою й інтенсивною зливою. До цього метеорологічна служба Індії оголошувала червоний рівень небезпеки для цього району у зв'язку з сильними опадами, які сягали близько 21 см в окремих районах Уттаракханда.