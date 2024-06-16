Реєстрація жінок на військову службу: у США планують внести зміни до закону
У США можуть почати реєструвати жінок на військову службу. Плануються зміни до закону
Про це повідомляє Мілітарний із посиланням на закон про санкціонування національної оборони (NDAA) на 2025 фінансовий рік.
Зазначається, що у Сполучених Штатах планують внести зміни до Закону про Військову службу. Вони передбачають реєстрацію жінок на військовий облік в рамках програми про військовий обов’язок.
"Поки що реєструватися зобов’язані лише особи чоловічої статі не зважаючи на їхню гендерну ідентичність", - йдеться у повідомленні.
Для США це не перша спроба запровадити реєстрацію жінок на військовий облік, але до цього такі зміни визнавали неконституційними.
- У грудні 2016 року у США планували поставити жінок на військовий облік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.36
- Актуальне
- Важливе