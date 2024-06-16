Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Реєстрація жінок на військову службу: у США планують внести зміни до закону

Реєстрація жінок на військову службу: у США планують внести зміни до закону

16 червня, 2024 неділя
19:54
Світ

У США можуть почати реєструвати жінок на військову службу. Плануються зміни до закону

Зміст

Про це повідомляє Мілітарний із посиланням на закон про санкціонування національної оборони (NDAA) на 2025 фінансовий рік.

Зазначається, що у Сполучених Штатах планують внести зміни до Закону про Військову службу. Вони передбачають реєстрацію жінок на військовий облік в рамках програми про військовий обов’язок.

"Поки що реєструватися зобов’язані лише особи чоловічої статі не зважаючи на їхню гендерну ідентичність", - йдеться у повідомленні.

Для США це не перша спроба запровадити реєстрацію жінок на військовий облік, але до цього такі зміни визнавали неконституційними.

  • У грудні 2016 року у США планували поставити жінок на військовий облік.
Теги:
військові
США
Військові новини
Читайте також:
безпілотник, дрон
15 червня, 2024 субота
Росіяни заявили про атаку дронів на Ростовську область: ціллю міг бути "Комбінат "Каменський"
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
15 червня, 2024 субота
Умови наляканого Путіна
Український мирний саміт
15 червня, 2024 субота
Перший день Саміту миру в Швейцарії: що відбувалося. Текстовий онлайн
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
16 червня
20:42
землетрус
У Грузії зафіксували 4 землетруси
20:30
До кінця липня ситуація в українській енергосистемі буде ще важчою, - голова Укренерго Кудрицький
20:25
світло
В який час і для кого діятимуть графіки відключення світла 17 червня
20:20
Оновлено
Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс
"До виборів у США": голова МЗС Швейцарії розповів, коли може відбутися другий Саміт миру
20:16
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби ЗСУ відбили 25 російських штурмів на Покровському напрямку, ще 11 атак тривають
20:08
Ексклюзив
Валерій Пекар
Люди потрапляють до влади випадково, оскільки в Україні немає системи кадрових призначень, - Пекар
20:05
OPINION
Юрій Ніколов
Чи вартував саміт у Швейцарії таких зусиль?
19:08
В'їзд до СІЗО №1 Ростова-на-Дону (РФ)
У російському Ростові застрелили підозрюваних з Кавказу, що захопили у заручники наглядачів з СІЗО
19:03
Інтерв’ю
Бійтеся людей, які кажуть, що з Росією можна сідати за стіл і про щось говорити, - Безсмертний
18:59
Росіяни скинули авіабомбу на село Ізюмщини
Росіяни скинули авіабомбу на Ізюмщину, серед поранених вагітна жінка та дитина
18:50
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
"Мелоні говорила про збільшення військової допомоги Україні": журналістка Висоцька щодо заяви премʼєрки Італії
18:37
ЗСУ
Лише 12 зі 100 залишилися живими: російський солдат розповів про реальні втрати РФ на Харківщині
18:25
МАГАТЕ
МАГАТЕ роками підтримувало дослідників ядерної енергетики із Ірану та відправляло їх на навчання до РФ, - Bild
18:06
Офіційний м'яч Євро-2024
Євро-2024. Нідерланди дотиснули Польщу
18:04
Пожежа, штат Каліфорнія, США, 16 червня 2024 р.
Поблизу Лос-Анджелеса триває масштабна лісова пожежа, евакуйовано 1200 людей
18:01
OPINION
Євген Магда
Малюська погрожує ухилянтам, сам ухиляючись від адекватного виконання обов'язків
18:00
Інтерв’ю
Ігор Осташ
"Поклав життя за Україну, не маючи ні краплі української крові": дипломат Ігор Осташ про життя і творчість Агатангела Кримського
17:54
Live
Саміт миру
Другий день Саміту миру у Швейцарії: що відбувається. Текстовий онлайн
17:37
Саміт миру. Володимир Зеленський
Зеленський: я б хотів, щоб Китай був другом України
17:36
Марші рівності
На День батька прихильники традиційної сім'ї пройшли Майданом та Хрещатиком, КиївПрайд збирався біля метро "Театральна". В обох групах були військові
17:32
Інтерв’ю
«Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
Захід готується стерти останню червону лінію, що заважає перемозі України, - Піонтковський
17:22
Саміт миру. Володимир Зеленський
Путіна треба зупинити будь-яким шляхом, бо він хоче нової світової війни і йти у Європу, - Зеленський
17:10
Ексклюзив
електроенергія, відключення
Скорочення постачання електроенергії: ексміністр енергетики Плачков пояснив, чому наступний тиждень буде складним
16:49
Зеленський
Останній ультиматум Путіна перекреслив усі його слова про "мир", - Зеленський
16:08
OPINION
Тарас Загородній
Путін у пастці, яку створив собі сам
16:07
Саміт миру
ЗАЕС, порти, полонені. Оприлюднено основні положення декларації Саміту миру
15:39
пошкодили газопровід
Росіяни атакували ремонту бригаду, яка лагодила газопровід на Херсонщині: є поранений
15:22
бактерії, тест
Вбиває за 48 годин: у Японії фіксують поширення смертоносних м'ясоїдних бактерій
14:55
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Канада оголосила про виділення $15 млн на повернення з РФ українських дітей
14:52
Оновлено
Спільне комюніке Саміту миру
Спільне комюніке Саміту миру: ЗМІ назвали, хто з країн-учасниць підтримав, а хто відмовився
14:51
в Одесі
"Мені зручніше так. Давайте без цього": в Одесі вигнали відвідувачку бізнес-заходу за прохання до спікера перейти на українську
14:50
Ексклюзив
Саміт миру
Повернення Запорізької АЕС під контроль України та повний обмін полоненими: Висоцька про комюніке Саміту миру
14:09
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Передача F-16 і початок перемовин про вступ України в ЄС: Зеленський зустрівся з прем'єркою Данії Фредеріксен
14:03
OPINION
Віктор Каспрук
Росія має бути роззброєна та без'ядерна
13:59
дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш
Об’єднані Арабські Емірати заявили про намір укласти угоду про партнерство з Україною й відновити торгівлю
13:53
РФ поранила сімох цивільних, у тому числі 4-річного та 7-річного хлопчиків у Краматорському районі Донеччини
13:41
Економіка рф
Росія підвищує податки, щоб використати кошти на війну проти України, - розвідка Британії
13:41
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Норвегія обіцяє забезпечити світлом лікарні у Харкові
13:28
прем'єрка Італії Мелоні
Якщо Росія не погодиться на умови за підсумками Саміту миру, ми змусимо її здатися, - прем'єрка Італії Мелоні
13:21
Україна та Палау встановили дипломатичні відносини
"Перший контакт на найвищому рівні": Україна та Палау встановили дипломатичні відносини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV