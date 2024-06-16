Реєстрація жінок на військову службу: у США планують внести зміни до закону

Про це повідомляє Мілітарний із посиланням на закон про санкціонування національної оборони (NDAA) на 2025 фінансовий рік.

Зазначається, що у Сполучених Штатах планують внести зміни до Закону про Військову службу. Вони передбачають реєстрацію жінок на військовий облік в рамках програми про військовий обов’язок.

"Поки що реєструватися зобов’язані лише особи чоловічої статі не зважаючи на їхню гендерну ідентичність", - йдеться у повідомленні.

Для США це не перша спроба запровадити реєстрацію жінок на військовий облік, але до цього такі зміни визнавали неконституційними.