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Головна Світ Репресії, арешти, опозиція за ґратами, сфальсифіковані вибори: ексдепутат парламенту Грузії про крах демократії та згортання євроінтеграції
Ексклюзив

Репресії, арешти, опозиція за ґратами, сфальсифіковані вибори: ексдепутат парламенту Грузії про крах демократії та згортання євроінтеграції

Оксана Ліховід
16 липня, 2025 середа
16:00
Світ Грузія, протести

У Грузії на очах розпадається мрія про європейське майбутнє. Євроінтеграція згасає, влада ігнорує міжнародні заклики, а протести в столиці тривають уже понад сім місяців

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Про це сказав депутат парламенту Грузії (2008–2024 рр.) Коба Накопія в інтерв'ю програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"У Грузії, на превеликий жаль, жодних етапів євроінтеграції зараз не відбувається. Скоріше йдеться про дезінтеграцію або деінтеграцію. Як це ще назвати? З кожним днем так звана наша влада - а ми цю владу не визнаємо як легітимний уряд - усе більше віддаляє країну від європейського курсу.

У 2024 році вибори були вкрадені у грузинських виборців. Результати були сфальсифіковані за прикладом того, як це відбулося в Білорусі", - зазначив Накопія.

За словами колишнього депутата парламенту Грузії, у країні зараз нелегітимна влада, яка робить усе можливе, щоб країна не стала членом ЄС. Вона не виконує зобов'язань, взятих у межах євроінтеграційного курсу. Влада грубо порушує всі можливі норми та принципи.

"Але найголовніше - олігарх Іванішвілі фактично скасував саму суть виборів, бо жодне голосування більше не має сенсу. Результати будуть написані, переписані й подані як легітимні, хоча насправді не мають жодного стосунку до реального волевиявлення", - зауважив Накопія.

Колишній депутат парламенту Грузії також додав, що понад 230 днів у Тбілісі тривають акції протесту на проспекті Руставелі. Майже щодня проспект перекривають. Були заарештовані активісти руху спротиву. У грузинських в'язницях перебуває 51 молодий активіст.

"Їм шиють строки по 5–7 років за дії, яких вони не вчиняли. Ба більше, людей почали арештовувати за підробленими фотоматеріалами, зміненими у Photoshop. Судова система Грузії перетворилася на абсолютно неконтрольований інструмент репресій.

У Грузії діє так званий закон про іноагентів за прямим російським зразком. Головний політичний опонент Іванішвілі - колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перебуває за ґратами. Як із ним поводяться - ви прекрасно бачили. Арештовані всі ключові лідери опозиційних сил, за ґратами опинилися майже всі лідери опозиції.

Про яку євроінтеграцію може йти мова? Ви бачили останню резолюцію Європарламенту, яка засуджує дії чинної грузинської влади? Наші партнери зі США вже вдалися до жорстких заходів і запровадили санкції проти силовиків, які брали участь у жорстокому розгоні демонстрантів. До санкцій приєдналася й Велика Британія. Наскільки мені відомо, Європейський Союз готується зробити те саме. Отже, всі процеси євроінтеграції наразі заморожені", - наголосив Накопія.

  • 7 липня стало відомо, що керівна партія Тбілісі, "Грузинська мрія", надіслала адміністрації президента США Дональда Трампа особистий лист "загрозливого й образливого" змісту.
  • 9 липня Європейський парламент закликав ЄС до введення санкцій проти чиновників "Грузинської мрії", перегляду угоди про асоціацію та нових парламентських виборів у Грузії.
Теги:
Новини
Росія
ЄС
Грузія
політика
Європа
Європарламент
євроінтеграція
США
Міхеїл Саакашвілі
Велика Британiя
Європейський простір з Юрієм Фізером
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