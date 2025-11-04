Республіканці з демократами пересварилися через цю тему: експерт-міжнародник про заяву Трампа щодо випробування ядерної зброї

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт-міжнародник, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

"Це не випробування ядерної зброї, як спочатку заявив Трамп, а випробування носіїв ядерної зброї. Це означає, що США перевірятимуть усі вузлові агрегати та працездатність систем стратегічного стримування ракет, які забезпечують безпеку й національну оборон. І це правильно, що вони це роблять, з огляду на те, що Росія продовжує випробування своїх ракет", - зазначив Романюк.

Експерт-міжнародник пояснив, що мова йде не про ядерну боєголовку. США не проводять випробувань ядерної зброї, як заявив Трамп, він просто узагальнив поняття. Такі випробування заборонені з 1992 року. І якщо США першими порушать ці зобов’язання та угоди й проведуть випробування ядерної зброї, це спровокує ланцюгову реакцію з боку інших країн - Китаю, КНДР, Росії, Пакистану та Індії. Ці держави також можуть розпочати власні випробування, і таким чином Трамп фактично зробить послугу тоталітарним режимам. У результаті США опиняться в кільці ядерних країн, які в той чи інший спосіб ім погрожують.

"Тому я вважаю, що правильно випробовувати носії ядерної зброї, але не саму ядерну зброю, адже це може серйозно зашкодити безпеці та національній обороні Сполучених Штатів. Тому наразі в США тривають дискусії в Конгресі та Сенаті, і республіканці з демократами пересварилися через цю тему, оскільки бачать у ній багато викликів і загроз", - додав Романюк.