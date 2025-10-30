Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Американський лідер Дональд Трамп доручив Міністерству війни США негайно розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм
Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social.
Дональд Трамп зазначив, що "Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна" та висловив думку, що цього вдалося досягти, зокрема завдяки повному оновленню і реконструкції наявної зброї під час його першого президентського терміну.
"Через величезну руйнівну силу я ненавидів це робити, але у мене не було вибору! Росія посідає друге місце, а Китай – третє, але через 5 років він наздожене нас. У зв'язку з випробувальними програмами інших країн я доручив Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах", - написав Трамп.
Американський лідер додав, що цей процес "розпочнеться негайно".
фото: Скріншот
- Раніше повідомлялося, що Росія випробувала крилату ракету "Буревісник" з ядерною силовою установкою. Запуск відбувся з архіпелагу Нова Земля, що в Архангельській області РФ, – у Північному Льодовитому океані.
