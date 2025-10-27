РФ запускала ракету "Буревісник" з архіпелагу Нова Земля в Північному Льодовитому океані, – розвідка Норвегії
Росія випробувала крилату ракету "Буревісник" з ядерною силовою установкою. Запуск відбувся з архіпелагу Нова Земля, що в Архангельській області РФ, – у Північному Льодовитому океані
Про це заявив очільник розвідки Норвегії, віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенес, цитує Reuters.
"Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності "Буревісник" на Новій Землі", – зазначив він.
Напередодні Москва заявляла про успішне випробування цієї ракети. Росіяни не уточнювали, звідки відбувався запуск, проте казали, що зброя "може пробити будь-який захисний щит".
Читайте також: Це прояв російської гігантоманії: оглядач порталу "Мілітарний" Кушніков щодо випробування РФ нової ракети "Буревісник"
- Випробування крилатої ядерної зброї "Буревісника" було проведено 21 вересня і вона нібито подолала 14 000 км, перебуваючи в повітрі близько 15 годин.
- Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Володимира Путіна про випробування Росією крилатої ракети "Буревісник" із ядерним двигуном, закликавши російського диктатора зосередитися на завершенні війни проти України.
