Це прояв російської гігантоманії: оглядач порталу "Мілітарний" Кушніков щодо випробування РФ нової ракети "Буревісник"

Про це в етері Еспресо розповів оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков.

"На мою думку, ракета "Буревісник" - прояв російської гігантоманії. Якщо подивитися ретроспективно, подібні проєкти з прямоточним повітряно-ядерним двигуном розроблялися ще на межі 1950-1960-х років, коли був бум напрацювань в ядерних технологіях. Однак свого часу у Радянському Союзі та США від цих напрацювань відмовилися на перевагу, наприклад, ракетному озброєнню", - прокоментував оглядач порталу "Мілітарний".

За його словами, за принципом дій - це ядерний реактор без захисту, який, пролітаючи, буде залишати за собою шлейф радіоактивного забруднення.

"Подібні технології пов'язані з пропагандистсько-політичним аспектом, щоб показати "аналоговнєтну" технологію. А з іншого боку - як у країнах Заходу, так і в країнах наших європейських партнерів йдуть напрацювання, які можуть так само ефективно виконувати ті ж самі задачі, які росіяни покладають на цю "аналоговнєтну" ракету", - резюмував Кушніков.