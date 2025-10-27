Це прояв російської гігантоманії: оглядач порталу "Мілітарний" Кушніков щодо випробування РФ нової ракети "Буревісник"
Випробування російської ракети "Буревісник" з ядерним двигуном, пов'язані з пропагандистсько-політичним аспектом, щоб показати технологію "аналоговнєт"
Про це в етері Еспресо розповів оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков.
"На мою думку, ракета "Буревісник" - прояв російської гігантоманії. Якщо подивитися ретроспективно, подібні проєкти з прямоточним повітряно-ядерним двигуном розроблялися ще на межі 1950-1960-х років, коли був бум напрацювань в ядерних технологіях. Однак свого часу у Радянському Союзі та США від цих напрацювань відмовилися на перевагу, наприклад, ракетному озброєнню", - прокоментував оглядач порталу "Мілітарний".
За його словами, за принципом дій - це ядерний реактор без захисту, який, пролітаючи, буде залишати за собою шлейф радіоактивного забруднення.
"Подібні технології пов'язані з пропагандистсько-політичним аспектом, щоб показати "аналоговнєтну" технологію. А з іншого боку - як у країнах Заходу, так і в країнах наших європейських партнерів йдуть напрацювання, які можуть так само ефективно виконувати ті ж самі задачі, які росіяни покладають на цю "аналоговнєтну" ракету", - резюмував Кушніков.
- Випробування крилатої ядерної зброї "Буревісника" було проведено 21 вересня і вона нібито подолала 14 000 км, перебуваючи в повітрі близько 15 годин.
- Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Володимира Путіна про випробування Росією крилатої ракети "Буревісник" із ядерним двигуном, закликавши російського диктатора зосередитися на завершенні війни проти України
