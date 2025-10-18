Революція в Грузії неможлива через недовіру суспільства до організаторів, - експерт-міжнародник Іналішвілі
Грузинське суспільство не готове до радикальних дій під час мітингів через недовіру до організаторів й лідерів протестів
Про це в етері Еспресо розповів експерт-міжнародник Гіоргі Іналішвілі.
"Попри те, що відбулось у Грузії 4 жовтня, зокрема, штурм і спроба захопити президентський палац, там також було затримано 60 людей, все ж таки революція в країні майже неможлива. Я говорю про сплановану й організовану революцію. Це майже неможливо заздалегідь спрогнозувати і те, що відбулось 4 жовтня, точно не можна назвати революцією. По-перше, до організаторів навіть спроби революції, назвемо це так, у суспільства немає довіри. Хоча там серед цих організаторів є дуже відомі люди. Зокрема, співак Паата Бурчуладзе й інші люди", - розповів Іналішвілі
За словами експерта, навіть заклики організаторів мітингів діяти радикальніше не спонукали протестувальників до активніших дій.
"По-друге, грузини вже понад 300 днів виходить на мітинги й протестує проти влади. Втім, саме суспільство не готове до радикальних дій. Це проявилось тоді, коли організатори закликали людей йти до президентського палацу, то зовсім мало людей пішли за ними", - додав він.
- 4 жовтня 2025 року, на завершення дня голосування на місцевих виборах, прибічники грузинської опозиції пішли на штурм палацу Орбеліані, де знаходиться резиденція президента.
