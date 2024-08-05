Режимні пропагандисти, судді й інші: ЄС додав 28 прізвищ у список санкцій через порушення прав людини в Білорусі
Рада Європейського Союзу у понеділок, 5 серпня, запровадила обмежувальні заходи ще щодо 28 осіб за їхню роль у репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
Відповідно до рішення, санкції застосують до двох заступників начальника головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією (ГУБАЗіК) МВС Білорусі.
"ГУБАЗіК є одним із головних органів, відповідальних за політичні переслідування в Білорусі, включаючи свавільні та незаконні арешти та жорстоке поводження, тортури активістів і членів громадянського суспільства", – пояснили в Раді ЄС.
Окрім того, до переліку увійшли члени судової влади Білорусі: прокурори та судді, які виносили політично вмотивовані вироки, зокрема, громадянам, які протестували проти фальсифікованих президентських виборів 2020 року, або які просто висловлювали свою думку проти режиму Лукашенка. Також під санкції потрапили керівники різних установ виконання покарань (в'язниці та СІЗО).
Врешті, санкції застосували до групи давніх прихильників Лукашенка, які отримали вигоду від режиму. Серед них – гендиректор найбільшого державного інформаційного агентства Білоруського телеграфного агентства (БелТА) Ірина Акулович; ведучий телепрограми "Сенат" на каналі СТВ (СТВ) і голова молодіжної ради при Національних зборах Білорусі Микита Рачиловський; колишній керівник пресслужби Лукашенка та багаторічний гендиректор БелТА Дмитро Жук.
"Ці режимні пропагандисти охоче надавали білоруській громадськості неправдиву інформацію про репресії з боку державної влади, поширювали дезінформацію, створену як білоруською, так і російською владою, і пропагували ненависть до демократичної опозиції та громадянського суспільства", – зауважили в Раді Євросоюзу.
Загалом на сьогодні обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі поширюються на 261 фізичну та 37 юридичних осіб. Щодо тих, хто потрапив у перелік сьогодні, то їхні активи підлягають замороженню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд або транзит через територію ЄС.
- Чергові санкції ухвалено напередодні четвертої річниці фальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.
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