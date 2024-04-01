Резиденцію прем'єра Лівії обстріляли з гранатометів
У неділю, 31 березня, резиденцію прем'єр-міністра Лівії Абделя Хаміда аль-Дбейбі невідомі обстріляли з гранатометів. Минулося без жертв
Про це агентству Reuters повідомив лівійський міністр.
Міністр, який говорив на умовах анонімності, підтвердив у своєму повідомленні, що атака завдала лише деякої шкоди. Водночас він не розкрив інших подробиць.
Два очевидці розповіли Reuters, що чули потужні вибухи біля моря в елітному районі Триполі, де розміщена резиденція глави уряду. Одна людина сказала, що після звуків вибухів біля району працювали безпекові сили.
Наразі не уточнюється, чи був прем'єр у резиденції під час обстрілу, і хто міг здійснити напад.
Як пише агентство, уряд національної єдності Лівії на чолі з прем’єром Дбейбі розпочав роботу навесні 2021 року. Уряд мав покласти край розколу країни між сходом та заходом. Проте парламент на сході країни припинив визнавати його легітимність наприкінці 2021 року після невдалої спроби провести національні вибори. Це призвело до тривалого політичного застою.
- У вересі 2023 року в лівійському місті Дерна почалися масові акції громадськості. Жителі вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення владою, яка не взяла на себе відповідальність за наслідки розповсюдженої повені, що змила населений пункт тиждень тому.
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