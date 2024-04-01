Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Резиденцію прем'єра Лівії обстріляли з гранатометів

Резиденцію прем'єра Лівії обстріляли з гранатометів

1 квітня, 2024 понедiлок
07:32
Світ Прем'єр-міністр Лівії

У неділю, 31 березня, резиденцію прем'єр-міністра Лівії Абделя Хаміда аль-Дбейбі невідомі обстріляли з гранатометів. Минулося без жертв

Про це агентству Reuters повідомив лівійський міністр.

Міністр, який говорив на умовах анонімності, підтвердив у своєму повідомленні, що атака завдала лише деякої шкоди. Водночас він не розкрив інших подробиць.

Два очевидці розповіли Reuters, що чули потужні вибухи біля моря в елітному районі Триполі, де розміщена резиденція глави уряду. Одна людина сказала, що після звуків вибухів біля району працювали безпекові сили.

Наразі не уточнюється, чи був прем'єр у резиденції під час обстрілу, і хто міг здійснити напад.

Як пише агентство, уряд національної єдності Лівії на чолі з прем’єром Дбейбі розпочав роботу навесні 2021 року. Уряд мав покласти край розколу країни між сходом та заходом. Проте парламент на сході країни припинив визнавати його легітимність наприкінці 2021 року після невдалої спроби провести національні вибори. Це призвело до тривалого політичного застою.

  • У вересі 2023 року в лівійському місті Дерна почалися масові акції громадськості. Жителі вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення владою, яка не взяла на себе відповідальність за наслідки розповсюдженої повені, що змила населений пункт тиждень тому.
Теги:
Кримінал
Лівія
Читайте також:
На фото: Ксенія Мішина
29 березня, 2024 п'ятниця
Ведуча телешоу "Я люблю Україну" Мішина записала на Балі російськомовний подкаст зі своїм фітнес-тренером
польща україна , біженці
29 березня, 2024 п'ятниця
Польща планує надати біженцям з України право змінити статус перебування: подробиці
Віталій Кличко
30 березня, 2024 субота
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
1 квітня
08:32
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Російський генерал назвав причиною теракту у Підмосков'ї "відключення свідомості і чипи"
08:02
Монро
У США на аукціоні продали понад 600 речей Мерилін Монро та засновника Playboy Г'ю Гефнера
08:02
OPINION
Михайло Басараб
РФ звинуватила Україну в тероризмі, а ми вигадували правові евфемізми
07:51
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ втратила за добу 20 танків, 32 артсистеми і 710 військових, - Генштаб
07:18
КНДР, Північна Корея
КНДР ухвалила план запуску нових супутників-шпигунів у 2024 році
06:57
спека
У Токіо зафіксували рекордно високу температуру повітря для березня
06:42
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу переніс хірургічне втручання
06:33
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу пообіцяв вивезти цивільних з Рафаха перш ніж атакувати ХАМАС
06:01
Артем Довбик
Український бомбардир Довбик зробив дубль за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії
05:42
Донеччина, Авдіївка, Желанне
В ISW назвали напрямок, на якому РФ може розпочати новий масштабний наступ
05:20
Андрій Лунін
Український голкіпер Лунін зіграв 11-й у сезоні "сухий" матч за "Реал"
00:56
НАТО
"Україна зробить значний внесок у нашу безпеку": країни Балтії закликають НАТО дати Україні чіткий шлях до членства
00:03
NaVi стала чемпіоном світу з Conter Strike 2
Українська команда NaVi стала чемпіоном світу з Counter-Strike 2
2024, неділя
31 березня
23:55
Ексклюзив
Порошенко
"Вважаю злочином, що побудовою фортифікацій ми не займалися весь цей час", - Порошенко
23:50
Весна у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яку погоду чекати 1 квітня
23:32
Посол США в Україні Бріджит Брінк
У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість України, - посол США Брінк
23:28
КДБ Білорусі
КДБ Білорусі заявив про нейтралізацію "агентів спецслужб України"
23:20
Ракетоносій "калібрів"
Росія могла накопичити від 245 до 285 "калібрів", - Defense Express
23:19
Ексклюзив
Порошенко
Порошенко інвестував перші 150 млн грн у науково-дослідні розробки сучасного засобу РЕБ
23:12
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
Священикам РПЦ наказали щодня молитися про "перемогу" над Україною: є документ
22:56
Донеччина
Росія 31 березня атакувала на Донеччині Красногорівку, Курахове та Новоселидівку: 5 постраждалих, серед них підліток
22:53
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росіяни ввечері вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова
22:28
на фото: Майк Джонсон
Допомога Україні від США: Джонсон пообіцяв голосування після великодніх канікул
22:26
Віктор Медведчук
Мережа Медведчука могла фінансувати й угорських політиків, - газета Népszava
22:04
МДУ, московський держ університет
У Росії відрахували студента МДУ, який назвав мережу Wi-Fi "Slava Ukraine!", - росЗМІ
21:52
корабель рф
"Чорноморський флот РФ продовжує страждати": Міноборони показало результати ударів по ворожих кораблях за березень
21:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Дані можуть опинитися у ФСБ": Княжицький про важливість відрегулювання соцмереж в Україні
21:33
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Більшість росіян повірила в те, що Україна стоїть за терактом у "Крокус Сіті Холі" під Москвою, - FT
21:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 березня: скільки коштує долар, євро та злотий
21:12
Оновлено
Василь Малюк
Теракт у московському "Крокусі": РФ офіційно звинуватила голову СБУ Малюка
21:06
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
"Динамо" розтрощило "Ворсклу": результати та розклад матчів 22-го туру УПЛ
21:06
Бєлгород
Окупанти за 2 тижні "загубили" 14 авіабомб над Білгородщиною, - росЗМІ
20:51
Максим Кузьмінов
Вистрелили 6 разів та переїхали автівкою: NYT розповіла деталі вбивства російського пілота-перебіжчика Кузьмінова в Іспанії
20:45
Огляд
війна з росією нафта безпілотник
Снаряди РСЗВ Vampire над Білгородщиною, атака на Новочеркаську ДРЕС та пожежа на теплоелектростанції: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:27
ЗСУ
Протягом доби ворог 16 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку та 23 рази - на ще п'яти
20:19
Огляд
Чому США співпрацюють з Росією в космосі та запускають спільні місії на МКС. Пояснюємо
20:17
на фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк
Зробили все щоб уникнути раптової появи противника: як ЗСУ покращили оборону Києва
20:05
OPINION
Галина Пагутяк
"Ви вже там, а ми ще тут"
19:33
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Якщо ЗСУ відійдуть з Часового Яру, то залишать за ним вогневий контроль, - генерал Маломуж
18:58
Почесна відзнака "Місто - герой України"
Ірпінь і Гостомель отримали відзнаки "Місто-герой"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV