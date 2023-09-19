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У Лівії жителі постраждалого від повені міста влаштували мітинг і підпалили будинок мера

19 вересня, 2023 вiвторок
15:25
Світ мітинги у Лівії

У понеділок, 18 вересня, в лівійському місті Дерна почалися масові акції громадськості. Жителі вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення владою, яка не взяла на себе відповідальність за наслідки розповсюдженої повені, що змила населений пункт тиждень тому

Про це інформують Reuters та The Guardian.

Сотні людей вийшли на демонстрації, вимагаючи термінового міжнародного розслідування катастрофи, в результаті якої загинули тисячі людей. Тієї ночі протестувальники підпалили резиденцію колишнього мера Дерни, який був на чолі міста під час повені. За словами його менеджера, Абдулменам аль-Гайті був відсторонений від посади.

мітинги у Лівії

Фото: Reuters

Це був перший великий протест проти повені, яка сталася через руйнування двох дамб неподалік від міста під час потужного урагану.

Мітингарі також виявили свою незадоволеність іншими високопосадовцем, зокрема головою лівійського парламенту Агілою Салехом.

Уряд східної Лівії вирішив відреагувати на протести, звільнивши всю муніципальну раду Дерни та почавши розслідування. Кількості жертв повені все ще не визначено.

мітинги у Лівії

Фото: Reuters

Що відомо про ураган "Даніель"

Шторм "Деніель" в Лівії розпочався в неділю, 10 вересня 2023 року, після того, як він пройшов через Грецію, де також спричинив руйнування та повені. Він досягав швидкості вітру до 150 км/год та знищив дві дамби над містом Дерна на сході Лівії, внаслідок чого воно було затоплено водою. Ураган також вдарив по інших прибережних містах Лівії, таких як Бенгазі, Суса і Шахат, де зруйнував дороги та будинки. Ураган повністю затопив пустелю Аль-Мухайлі.

Влада ізолювала місто, щоб рятувальні бригади могли працювати. Операції з надання допомоги спостерігачі характеризують як "безладні". Все місто Дерна в руїнах, і рятувальники витягують трупи, які застрягли, викинуті хвилями, серед цього сміття. Там немає ні води, ні електрики, ні палива, ні їжі.

Лівія оголосила надзвичайний стан, закрила школи, магазини та ввела комендантську годину. Крім того, в країні закриті чотири великі нафтові порти. Лікарні в Дерні більше не функціонують, а морги переповнені.

Ускладнює ситуацію те, що Лівія вже понад десять років зазнає конфлікту, тому звичайних служб для екстрених випадків тут просто не існує, а інфраструктура була давно зношена і не ремонтувалася.

12 вересня стало відомо, що у Лівії через руйнування дамби, яке викликали сильні дощі, загинули понад 2 тис. людей.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих унаслідок повені в Лівії, спричиненої ураганом "Даніель", лише в прибережному місті Дерна сягнула 11 300 людей.

ВООЗ та ООН закликали владу Лівії припинити ховати загиблих від повені у братські могили, стверджуючи, що це може викликати довготривалий психологічний стрес для родин або спричинити ризики для здоров’я, якщо вони розташовані поблизу води.

ООН
сміття
ВООЗ
Лівія
Надзвичайний стан
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