ВООЗ та ООН закликають владу Лівії припинити ховати загиблих від повені у братські могили

Про це інформують Libyaobserver.ly, Reuters та Sky News.

"Центр міста Дерна на сході Лівії схожий на один великий цвинтар: маса зруйнованих будівель, загиблих людей і перевернутих автомобілів серед поламаних дерев", - йдеться у матеріалі.

У Дерні затопило цілі райони. На кладовищі зібрали понад 700 невідомих тіл. Багатьох людей знесло в Середземне море. Вже кілька днів хвилі приносять їхні тіла на берег.

За останніми даними, загинуло близько 11 300 людей. Багатьох поховали у великих спільних могилах. Ще понад 20 тисяч вважаються зниклими безвісти.

У доповіді ООН зазначається, що понад 1000 трупів у Дерні й більше ніж 100 в Аль-Байді були поховані в братських могилах.

"Тіла загиблих засипають вулиці, їх виносить на берег і ховають під зруйнованими будівлями та уламками. Лише за дві години один з моїх колег нарахував понад 200 тіл на пляжі поблизу Дерни", - розповів судмедексперт Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Африці Білал Саблух.

Всесвітня організація охорони здоров’я та інші гуманітарні організації закликали владу Лівії припинити поховання жертв повені в спільних могилах, стверджуючи, що це може викликати довготривалий психологічний стрес для родин або спричинити ризики для здоров’я, якщо вони розташовані поблизу води.

Фото: Reuters

Що відомо про ураган "Даніель"

Шторм "Деніель" в Лівії розпочався в неділю, 10 вересня 2023 року, після того, як він пройшов через Грецію, де також спричинив руйнування та повені. Він досягав швидкості вітру до 150 км/год та знищив дві дамби над містом Дерна на сході Лівії, внаслідок чого воно було затоплено водою. Ураган також вдарив по інших прибережних містах Лівії, таких як Бенгазі, Суса і Шахат, де зруйнував дороги та будинки. Ураган повністю затопив пустелю Аль-Мухайлі.

Влада ізолювала місто, щоб рятувальні бригади могли проникнути. Операції з надання допомоги спостерігачі характеризують як "безладні". Все місто Дерна в руїнах, і рятувальники витягують трупи, які застрягли, викинуті хвилями, серед цього сміття. Там немає ні води, ні електрики, ні палива, ні їжі.

Лівія оголосила надзвичайний стан, закрила школи, магазини та ввела комендантську годину. Крім того, в країні закриті чотири великі нафтові порти. Лікарні в Дерні більше не функціонують, а морги переповнені.

Ускладнює ситуацію те, що Лівія вже понад десять років зазнає конфлікту, тому звичайних служб для екстрених випадків тут просто не існує, а інфраструктура була давно зношена і не ремонтувалася.

Фото: Reuters

12 вересня стало відомо, що у Лівії через руйнування дамби, яке викликали сильні дощі, загинули понад 2 тис. людей.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих унаслідок повені в Лівії, спричиненої ураганом "Даніель", лише в прибережному місті Дерна сягнула 11 300 людей.