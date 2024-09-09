РФ і Китай проведуть спільні навчання морських і повітряних сил
Росія і Китай проведуть спільні навчання у Японському й Охотському морях, у яких братимуть участь військово-повітряні й військово-морські сили країн
Про це йдеться на сайті китайського міноборони.
Зазначено, відповідно до річного плану, РФ направить свій флот та авіацію для участі у військових навчаннях Northern United-2024 армії КНР. Відомо, що Пекін проводить їх у вересні у Японському й Охотському морях.
"Ці навчання спрямовані на поглиблення рівня стратегічного співробітництва між китайськими та російськими військовими та підвищення здатності спільно реагувати на загрози безпеці", - зазначають у відомстві.
Водночас у повідомленні додають, військово-морський флот Росії та Китаю проведуть п’яте спільне морське патрулювання у Тихому океані. КНР також братиме участь у російських стратегічних навчаннях "Океан-2024".
- 14 липня міністерство оборони Китаю повідомило, що військово-морські сили КНР і Росії провели черговий раунд спільних навчань.
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