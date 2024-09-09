РФ і Китай проведуть спільні навчання морських і повітряних сил

Про це йдеться на сайті китайського міноборони.

Зазначено, відповідно до річного плану, РФ направить свій флот та авіацію для участі у військових навчаннях Northern United-2024 армії КНР. Відомо, що Пекін проводить їх у вересні у Японському й Охотському морях.

"Ці навчання спрямовані на поглиблення рівня стратегічного співробітництва між китайськими та російськими військовими та підвищення здатності спільно реагувати на загрози безпеці", - зазначають у відомстві.

Водночас у повідомленні додають, військово-морський флот Росії та Китаю проведуть п’яте спільне морське патрулювання у Тихому океані. КНР також братиме участь у російських стратегічних навчаннях "Океан-2024".