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Ексклюзив

РФ хоче перетворити Молдову на Білорусь, щоб затягнути у війну, - ексміністр оборони Шалару

Тетяна Нижник
16 серпня, 2024 п'ятниця
14:21
Світ на фото: військові навчання у Молдові

Москва витрачає величезні кошти на те, щоб якось впливати на становище в Кишиневі

Зміст

Про це розповів міністр оборони Молдови (2015-2016) Анатоль Шалару у етері телеканалу "Еспресо".

"Вони тривалий час хотіли влаштувати там переворот, і складається враження, що вони досі не відмовилися від цієї ідеї. Багато хто не розуміє, хоча повинен, що у нас немає виборів за якісь доктрини. У нас вибори йдуть або за Європу, або за війну. Якщо переможуть промосковські кандидати, то Молдова обов’язково буде втягнута у війну Росії проти всього світу. Вони хочуть перетворити Молдову в Білорусь і хочуть, щоб Молдова брала участь в цій війні на стороні Росії. Тому, коли вони говорять, що проєвропейські кандидати хочуть війни, вони насправді хочуть приховати те, що саме вони є партією війни, підтримують війну і хочуть перетворити Молдову в плацдарм Росії в цій частині Європи і збільшити військовий контингент для того, щоб Молдова брала у цьому участь", - зазначив він.

Поки що у промосковських кандидатів немає єдиного об’єднаного становища, зауважив Шалару.

"У них багато кандидатів, якщо вони зможуть набрати підписи для участі у виборах, але їхня головна ціль — брати участь у референдумі і просувати ідею, що референдум, це відмова від нейтралітету і втягування Молдови в цю війну. Вони зараз готові на все. Але будь-яка нормальна людина розуміє, що Майя Санду не підтримує війну, а стоїть на тій же платформі, що і Захід, Євросоюз та Україна. Вона ніколи не виступала за війну, але людям, які не дивляться європейські канали і не слідкують за новинами в інтернеті, потрібно пояснювати це", - додав ексміністр оборони Молдови. 

  • 31 липня в парламенті Молдови проходили обшуки у справі про держзраду і шпигунство для Росії. Після обшуків стало відомо, що були затримані дві людини.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Білорусь
Молдова
Володимир Путін
військові
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
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