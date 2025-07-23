РФ розпочала масштабні військові навчання в Тихому, Північному Льодовитому океанах і двох морях
У середу, 23 липня, Росія розпочала масштабні військово-морські навчання за участю понад 150 кораблів та 15 тис. військовослужбовців у Тихому та Північному Льодовитому океанах, а також у Балтійському та Каспійському морях
Про це повідомило міністерство оборони Росії.
Там дали назву цим навчанням "Липневий шторм". Вони триватимуть з 23 по 27 липня під керівництвом головнокомандувача ВМФ РФ Олександра Моїсеєва.
Як кажуть у російському міноборони, під час навчання планується перевірити готовність угруповань військ флотів та флотилії до вирішення "нестандартних оперативних завдань", використання далекобійної зброї та інших передових технологій, включаючи безпілотні системи.
"У морі екіпажі кораблів відпрацюють розгортання в райони бойового призначення, ведення протичовнових дій, оборону районів базування та економічної діяльності, відбиття атак засобів повітряного нападу, безекіпажних катерів та БПЛА противника, забезпечення безпеки судноплавства, завдання ударів по об'єктах та корабельних угрупованнях", - заявили у російському відомстві.
До навчань залучать понад 150 бойових кораблів та суден забезпечення, 120 літальних апаратів, 10 берегових ракетних комплексів, 950 одиниць військової та спеціальної техніки, а також понад 15 тис. військовослужбовців.
23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід 2025". Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.
Натомість головком ЗСУ Олександр Сирський вважає, що масштабні військові навчання у Білорусі за участі російських військ, які відбудуться цієї осені, можуть бути елементом підготовки до нового наступу на Україну.
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