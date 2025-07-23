РФ розпочала масштабні військові навчання в Тихому, Північному Льодовитому океанах і двох морях

Про це повідомило міністерство оборони Росії.

Там дали назву цим навчанням "Липневий шторм". Вони триватимуть з 23 по 27 липня під керівництвом головнокомандувача ВМФ РФ Олександра Моїсеєва.

Як кажуть у російському міноборони, під час навчання планується перевірити готовність угруповань військ флотів та флотилії до вирішення "нестандартних оперативних завдань", використання далекобійної зброї та інших передових технологій, включаючи безпілотні системи.

"У морі екіпажі кораблів відпрацюють розгортання в райони бойового призначення, ведення протичовнових дій, оборону районів базування та економічної діяльності, відбиття атак засобів повітряного нападу, безекіпажних катерів та БПЛА противника, забезпечення безпеки судноплавства, завдання ударів по об'єктах та корабельних угрупованнях", - заявили у російському відомстві.

До навчань залучать понад 150 бойових кораблів та суден забезпечення, 120 літальних апаратів, 10 берегових ракетних комплексів, 950 одиниць військової та спеціальної техніки, а також понад 15 тис. військовослужбовців.