РФ та Індія уклали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків

Про це пише Bloomberg.

Індійська Hindustan Aeronautics Ltd. уклала угоду з United Aircraft Corp. of Russia, яка передбачає виробництво цивільних приміських літаків SJ-100. Водночас не зазначено, чи включає пакт передачу Нью-Делі технологій або ж інвестиції.

"Оголошення з'явилося безпосередньо перед запланованим візитом Путіна до Індії в грудні, в той час, коли зв'язки між двома країнами знаходяться під пильною увагою. Президент США Дональд Трамп та його чиновники неодноразово критикували Нью-Делі за постійні закупівлі російської сирої нафти та ввели 50% тарифи на індійські товари", – нагадують у матеріалі.

Держкомпанія Індії заявила, що вперше пасажирські літаки вироблятимуть у країні, а "співпраця між HAL та UAC є результатом взаємної довіри між організаціями".