РФ та Індія уклали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків
Індійська держкомпанія підписала з Росією угоду про спільне виробництво пасажирських літаків перед майбутнім візитом до країни диктатора Володимира Путіна, що має відбутися в грудні
Про це пише Bloomberg.
Індійська Hindustan Aeronautics Ltd. уклала угоду з United Aircraft Corp. of Russia, яка передбачає виробництво цивільних приміських літаків SJ-100. Водночас не зазначено, чи включає пакт передачу Нью-Делі технологій або ж інвестиції.
"Оголошення з'явилося безпосередньо перед запланованим візитом Путіна до Індії в грудні, в той час, коли зв'язки між двома країнами знаходяться під пильною увагою. Президент США Дональд Трамп та його чиновники неодноразово критикували Нью-Делі за постійні закупівлі російської сирої нафти та ввели 50% тарифи на індійські товари", – нагадують у матеріалі.
Держкомпанія Індії заявила, що вперше пасажирські літаки вироблятимуть у країні, а "співпраця між HAL та UAC є результатом взаємної довіри між організаціями".
За домовленостями, Hindustan Aeronautics Ltd. матиме право на виготовлення двомоторного вузькофюзеляжного літака SJ-100 для своїх клієнтів.
Раніше повідомлялось, що Індія купує російську нафту за рупії, але ці рупії ідуть не в Москву, а на рахунки російських компаній в індійських банках.
