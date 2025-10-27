Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
На рахунках компаній РФ в індійських банках копичаться рупії і їх не можуть вивести з країни, - економіст Ус

Євген Козярін
27 жовтня, 2025 понедiлок
22:04
Економіка нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія

Індія купує російську нафту за рупії, але ці рупії ідуть не в Москву, а на рахунки російських компаній в індійських банках. Коли росіяни хочуть вивести їх в Москву, індійський центральний банк каже: "Ні"

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

"Коли я чую заяви Нарендри Моді, то я згадую такий жарт, що найлегше, що можна зробити в житті - це кинути палити. Це можна робити 10 разів на день, може навіть більше. Нарендра Моді також може разів на 10 на день казати, що ми перестаємо купувати в Росії нафту. Але от дійсно пан Амбані, найбагатша людина в Індії. близький до Моді і він дуже багато купує нафти у Росії. І ось контракт, який підписали вони в грудні минулого року, щодо поставки, там, здається, півмільйона баррелів на день, там велика сума", - сказав він.

Ус додав, що було відчуття таке, що вони хочуть Росію загнати в неустойку, коли Росія не зможе постачати те, що вона зобов'язалась контрактом, і, відповідно, треба буде платити гроші.

"До речі, стосунки Росії і Індії, ось особисто для себе, як людина, яка трошки слідкує за світовою торгівлею я ще розглядаю через призму того, що розрахунки, там же дуже велика складність. У нас якось про це не говорять, коли Росія в 22-му році починала повномасштабну війну і отримала санкції, вони почали казати: "Давайте розраховуватись не в доларах і в євро, а давайте в інших".  Індія сказала: "Так, давайте в рупіях", - наголосив економіст.

Він заявив, що Індія почала платити рупії Росії за нафту, але ось тут велике але. 

"А рупії - це не вільно конвертована валюта. І вийшла ситуація, коли росіяни постачають нафту, Індія дає їм рупії, але ці рупії ідуть не в Москву, а на рахунки російських компаній в індійських банках. І ось тут найцікавіше, коли росіяни хочуть вивести їх в Москву, індійський центральний банк каже: "Ні". Тому що без дозволу центрального банку не можна це робити, а виводити великі суми ми не можемо дозволити. Ну, це підірве економіку, може підірвати, створює ризики. І тому 2024 року на рахунках російських компаній в індійських банках накопичилось рупій, які можна конвертувати у 39 млрд доларів США", - вважає Ус. 

На його думку, мало того, що Індія нам трохи допомагає в тому плані, що Росія не може це отримати.

"Неодноразово і Лавров, і інші представники Росії, коли зрозуміли цю історію, вони казали: "Давайте щось змінимо, давайте перейдемо на юань". Індія не може перейти на юань. Тоді пропонували дирхам, Об'єднані Арабські Емірати. Але ОАЕ прорахували для себе, що це ж буде ризик. Відповідати на запитання контролюючих органів США вони також не хотіли, тому там якось питання вирішувалось", - зазначив економіст. 

Ус зауважив, що воно повинно було бути вирішеним під час візиту Моді до Москви.

"Але нагадую, що в той момент, коли Моді був у Москві і була домовленість про те, що буде зустріч ділових кіл, був удар по Охматдиту в Києві.Він полетів і не було цієї зустрічі. А на цій зустрічі діловій повинні були обговорюватись якраз питання, як співпрацювати далі. Як до речі, і  в Анкориджі. Були пропозиції Росії до американської сторони на шести сторінках, просто я бачив ці пропозиції, про те, що давайте співпрацювати. Але ж відбувається зустріч Трампа і Путіна. Трамп розуміє, що Путін не буде робити те, що він сподівався, і вони згортають цю зустріч, скасовують вечерю, і ділові кола не зустрілись. Як тоді Індія-Росія, так і зараз Росія-США, тобто ділові кола Росії, вони постійно стають жертвами політики власної країни. Це, як на мене, вже другий такий суттєвий був натяк на те, що ну табакерку може якось знайдете, щоб вирішити питання", - підсумував він.

