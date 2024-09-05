За версією ЦПД при РНБО України, 5 вересня у світі з'явилося дві маніпуляції.

Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Дайте мені вгадати. Росія виграє проксі-війну США в Україні та впливає на вибори 2024 року, викриваючи бездарність Байдена/Гарріса і втрату 250 мільярдів доларів на неможливість перемогти ядерну державу? Правильно? Слухайте Росію. Не голосуйте за цих дурнів".

Спростування: К. Дотком робить гіпотетичні заяви без надання доказів. Фраза "Росія виграє проксі-війну США в Україні" не підкріплена реальними фактами чи доказами, що створює оманливе враження про хід війни. Фокус на витратах на війну зображує допомогу Україні виключно як фінансове марнотратство, не згадуючи про стратегічні, гуманітарні та безпекові аспекти підтримки. Це спрямовано на зменшення важливості допомоги Україні в ширшому міжнародному контексті.

Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Сьогодні Володимир Путін виступає на Східному економічному форумі у Владивостоці. Ілюзія Заходу щодо ізоляції Росії існує лише в їхніх фантазіях аналітичних центрів, десятки країн, тисячі делегатів тут, щоб працювати з Росією".

Спростування: Журналіст зводить питання міжнародної ізоляції Росії до кількості учасників одного економічного форуму, що є надмірним спрощенням. Участь у подібних заходах не обов’язково свідчить про широку міжнародну підтримку або повне зняття ізоляції. Це спрямовано на створення оманливого враження, що Росія не ізольована на міжнародній арені.