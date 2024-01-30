РФ використовує націоналістичні настрої в Європі, щоб посварити Україну з її західними сусідами, - ISW

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



Аналітики нагадують, що нещодавно правий угорський політик і лідер партії "Наша батьківщина" Ласло Тороцкаї заявив, що Угорщина має претендувати на Закарпатську область України в разі поразки країни у війні з Росією.

Слідом за ним правий румунський політик і лідер партії "Союз румунів" Клаудіу Тарзіу наголосив, що Румунії необхідно "реінтегрувати" сусідні території України, де проживало румунське населення, зокрема Молдову, Закарпаття, Буковину та Південну Бессарабію, щоб зберегти суверенітет.

Експерти вважають, що російські джерела посилили заяви Тороцкая і Тарзіу та підкреслили ці ультранаціоналістичні претензії Румунії та Угорщини на українську територію.

Раніше, до повномасштабного вторгнення, Росія пропонувала ідею "розподілу України" між Росією та Заходом. Президент РФ Володимир Путін та інші високопоставлені російські чиновники відновили цей наратив у грудні 2023 року, заявивши, що Україна має історичні "територіальні суперечки" з Польщею, Румунією та Угорщиною, але може зберегти свій "суверенітет", якщо вся країна складатиметься з кордонів Львівської області.

В ISW наголошують, що російська ультранаціоналістична концепція "русского мира", схоже, набула популярності серед націоналістичних європейських фракцій у застосуванні до їхніх власних націоналістичних ідеологій.

"Актори російського інформаційного простору, ймовірно, прагнуть використати цю ідеологічну схильність, щоб вбити клин між Україною та її європейськими сусідами", - підсумовують в Інституті вивчення війни.