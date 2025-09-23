Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Робить гучні заяви, щоб виправдати свою бездіяльність: Безсмертний про заяву Трампа щодо закупівлі країнами Європи енергоносіїв у РФ
Робить гучні заяви, щоб виправдати свою бездіяльність: Безсмертний про заяву Трампа щодо закупівлі країнами Європи енергоносіїв у РФ

Ірена Моляр
23 вересня, 2025 вiвторок
18:55
Президент США Дональд Трамп досі не дав відповідь голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, яка ще 8 листопада 2024 року запропонувала замінити на європейському ринку газ з РФ американським

Про це в етері Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.

"Позиція Дональда Трампа стосовно того, що Європа купує російську нафту, то у РФ нафту купують дві країни - Угорщина та Словаччина. Напередодні виступу Трампа на Генасамблеї ООН угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто сказав, що Угорщина не відмовиться від російської нафти, причому і Сіярто, і Орбан прикриваються Трампом. Тому, нічого тут Трампу город городить, хай бере телефон або викликає до себе Орбана і розказує йому, що треба робити, а не вішає це звинувачення до всієї Європи", - наголосив Безсмертний.

За його словами, щодо російського газу, то 8 листопада 2024 року, на другий день, коли Трамп оголосив про свою перемогу на президентських виборах, йому зателефонувала Урсула фон дер Ляєн і запропонувала на більше як 400 млрд постачати скраплений газ. Дональд Трамп до цього часу не дав відповіді.

"Деякі країни, такі як Нідерланди, Франція та Бельгія, продовжують імпортувати газ, бо очікують відповідь від Дональда Трампа. Ще раз підкреслю, що Трамп робить ці гучні заяви, щоб виправдати свою бездіяльність. А єдиним досягненням є те, що він погодився на окремі позиції 19-го пакету європейських санкцій проти РФ, однак він не приєднався до 18-го пакету. Тому в цьому відношенні можна багато балакати, забравшись навіть на трибуну Генасамблеї ООН, але, як видно, Трамп дуже скупий на роботу", - резюмував дипломат.

  • 23 серпня президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН сказав, що країни НАТО, які купують російські нафту та газ, мають відмовитися від закупівлі енергоносіїв з РФ.
Іван Світличний
Автор Тетяна Яворська
20 вересня, 2025 субота
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Автор Дар'я Куркіна
23 вересня, 2025 вiвторок
У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА
Наслідки прильоту по території санаторію "Форос" в окупованому Криму (21.09.2025)
Автор Анатолій Буряк
22 вересня, 2025 понедiлок
Внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" в окупованому Криму є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"
Ексклюзив
"Спроба чинити тиск": в ОСУВ "Дніпро" розповіли про мету ворога на Дніпровщині
18:45
ЗАЕС
На ЗАЕС зафіксували 10-й блекаут за час російської окупації
18:20
Ексклюзив
Саміт НАТО у Гаазі
Немає чіткого розуміння. що буде, якщо НАТО зіб'є літак РФ, - журналістка Висоцька
18:17
Огляд
російська інженерна машина ІМР-3М
Захищена від наслідків ядерного удару, беззахисна перед українськими БпЛА: що таке російська інженерна машина ІМР-3М, знищена ЗСУ
18:17
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
18:11
Дональд Трамп
Трамп звинуватив ООН в бездіяльності щодо врегулювання конфліктів і сказав, що сам заслуговує Нобелівську премію миру
18:07
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Пандемію створили небезпечні експерименти за кордоном: Трамп в ООН натякнув, що COVID-19 виник через людський фактор
18:02
OPINION
Про визнання Палестини і позицію України
17:58
Дональд Трамп
Якщо РФ не піде на угоду – США готові запровадити мита, але Європі доведеться доєднатися до нас, – Трамп
17:55
крилата ракета "Фламінго"
Захід зацікавлений в українських технологіях: експерт Бадрак про продаж української зброї
17:55
Дональд Трамп
Країни НАТО фінансують війну проти самих себе, - Трамп
17:39
BookForum-2025
Яким буде BookForum 2025: Львівський міжнародний літературний фестиваль оголосив програму
17:33
Еммануель Макрон
У Нью-Йорку поліція заблокувала дорогу Макрону через кортеж Трампа
17:28
Дональд Туск
Польща відкриє кордон із Білоруссю після навчань "Захід-2025", - Туск
17:22
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
США вочевидь не надаватимуть Україні фінансову допомогу, - професор Айзенберг
17:10
Військовий-контрактник, який коригував ракетні удари по Вінниці та Сумах, отримав 15 років тюрми
16:43
Від початку доби на фронті відбулося 98 боїв, понад третина з них — на Покровському напрямку
16:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Путін постійно тренується тиснути червону кнопку
15:59
Україна Польща
Свіжі дані опитування в Польщі: ставлення поляків до українців змінюється
15:57
Верховна Рада голосування
Рада 9.0: як працювала, голосувала і змінювалася Верховна Рада за 6 років роботи, - ОПОРА
15:43
ураження об'єктів нафтопереробки у РФ
Генштаб підтвердив ураження об'єктів нафтопереробки у РФ і влучання по двох літаках у Криму
15:14
Вступ до ЄС підтримують 74% українців, 30% побоюються, що євроінтеграція погіршить стосунки з РФ, — опитування
14:14
Російському судді, що відправляє українських полонених до тюрем РФ, заочно повідомили про підозру
14:04
OPINION
Тактика отруйного салямі, або Про російські дрони над Європою
13:52
Росіяни просунулися вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей, - DeepState
13:30
Ексклюзив
Еспресо логотип
Еспресо посідає другу сходинку серед новинних сторінок у facebook і третю — у YouTube, — опитування
13:20
російський диктатор Володимир Путін
"Військові з Франції й Британії вже в Одесі": РФ звинуватила Європу в планах окупувати Молдову
13:20
Енн Епплбаум
Енн Епплбаум: Немає дешевшої зброї, ніж та, від якої щойно відмовився Трамп
13:06
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Можуть дістати й до Мадрида: у Defense Express оцінили, як далеко можуть долетіти "шахеди" для ударів РФ по Європі
13:01
Ексклюзив
мобілізація в РФ
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
12:49
Ексклюзив
Наталка Діденко
Висока ймовірність заморозків вночі: Наталка Діденко розповіла, коли їх чекати в Україні
12:45
таблетки
Чи може парацетамол спричиняти аутизм: наскільки безпечними є популярні пігулки
12:07
OPINION
Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції — навряд
12:03
Прапор США
У США затримали чоловіка, що націлився лазерною указкою на гелікоптер, в якому летів Трамп
12:01
Енергетика, споживання електроенергії
Через потепління збільшилося споживання електроенергії: стан енергосистеми 23 вересня
11:50
Україна в ООН запропонувала інтегрувати ППО та разом збивати російські цілі, — Сибіга
11:09
Ексклюзив
трамп путін
Як Путін і Трамп використовують Білорусь: політолог Денисенко про кулуарні угоди на Алясці
10:55
Зйомки фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" зупинили через струс мозку Тома Голланда
10:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина відмовляється припинити закупівлю російської нафти, а Польща попереджає, що збиватиме літаки РФ у повітряному просторі НАТО. Акценти світових ЗМІ 23 вересня
Більше новин
