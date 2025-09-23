Робить гучні заяви, щоб виправдати свою бездіяльність: Безсмертний про заяву Трампа щодо закупівлі країнами Європи енергоносіїв у РФ

Про це в етері Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.



"Позиція Дональда Трампа стосовно того, що Європа купує російську нафту, то у РФ нафту купують дві країни - Угорщина та Словаччина. Напередодні виступу Трампа на Генасамблеї ООН угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто сказав, що Угорщина не відмовиться від російської нафти, причому і Сіярто, і Орбан прикриваються Трампом. Тому, нічого тут Трампу город городить, хай бере телефон або викликає до себе Орбана і розказує йому, що треба робити, а не вішає це звинувачення до всієї Європи", - наголосив Безсмертний.

За його словами, щодо російського газу, то 8 листопада 2024 року, на другий день, коли Трамп оголосив про свою перемогу на президентських виборах, йому зателефонувала Урсула фон дер Ляєн і запропонувала на більше як 400 млрд постачати скраплений газ. Дональд Трамп до цього часу не дав відповіді.

"Деякі країни, такі як Нідерланди, Франція та Бельгія, продовжують імпортувати газ, бо очікують відповідь від Дональда Трампа. Ще раз підкреслю, що Трамп робить ці гучні заяви, щоб виправдати свою бездіяльність. А єдиним досягненням є те, що він погодився на окремі позиції 19-го пакету європейських санкцій проти РФ, однак він не приєднався до 18-го пакету. Тому в цьому відношенні можна багато балакати, забравшись навіть на трибуну Генасамблеї ООН, але, як видно, Трамп дуже скупий на роботу", - резюмував дипломат.