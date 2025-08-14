Росія робить все, щоб знищити дружбу між Україною та Польщею, - Княжицький

Таку думку висловив народний депутат України Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Росіян дуже непокоїть те, що ще перед повномасштабним вторгненням за всіма опитуваннями українці вважали поляків своїми найближчими друзями й найкраще ставилися до поляків з усіх іноземців. Було зроблено і продовжує робитися все для того, щоб так чи інакше знищити цю довіру. А довіра насправді будується на дуже простих речах. Ми мали в історії приклади трагічні, коли ми разом, на жаль, програвали росіянам, але були приклади, коли ми вигравали в росіян. Ми маємо Варшавську битву, де армія генерала Безручка разом з армією Пілсудського захищала Варшаву. Ми маємо багато інших прекрасних прикладів співпраці українських військових формувань. Як тільки з'являлася українська держава, українська армія завжди була союзником польської армії. Навіть коли це не була держава, або держава була короткий час і вона була в війні, всеодно у державній інституції завжди співпрацювали", - сказав він.

Микола Княжицький зауважив, що Росія робить все, аби знищити дружбу між Україною та Польщею.

"Як тільки українська держава нищилася або нищилася польська держава, треті сторони робили все для того, щоб між нашими народами відбувалося протистояння. Навіть протистояння 40-х років насправді відбувалося між громадянами Польщі українського і польського походження на території, яка була окупована Німеччиною, а потім на території, яка була окупована Радянським Союзом. І окупанти робили все для того, щоб наші народи сварити. Коли ми маємо державність, ми на це права не маємо і маємо всі передумови, тому що це наш спільний інтерес, для того, щоб разом співпрацювати та бути найкращими приятелями. Тому Росія робить все, щоб зараз знищити цю дружбу і це приятельство, використовуючи в тому числі внутрішньополітичні сили в кожній з країн", - зазначив народний депутат України.