Росія серйозно програла, дозволивши Трампу перейти від умовлянь до дій, - дипломат Веселовський

Таку думку висловив дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський в етері Еспресо.

"Я не кажу, що російсько-американські відносини, зв‘язки відрубані, розрубані, ні. Але на цьому етапі Росія серйозно програла, дозволивши Трампу перейти від умовлянь до дій, вони серйозно програли. Коли він вдався до дій, всі його похвалили. В Америці теж. Зрозуміло в Європі, зрозуміло у нас. На його рішення щодо Роснєфті і Лукойла відреагували всюди в світі, а в багатьох країнах почали міняти режими спілкування з Росією. І ще одне - у Трампа з'явився смак до таких сміливих дій: "Я махнув рукою і, бачите, вони захиталися, башти Кремля, то я можу ще". І тут його відповідь класична, коли йому доповіли про Буревісник, що каже Трамп, Трамп з почуттям гумору, що позитивно, каже: "Слухайте, біля ваших берегів знаходиться наш підводний човен, найбільший. І в нього є ракети, їм не треба далеко літати, їм не треба оці фантастичні 14 тисяч кілометрів довкола світу і так далі. Вони поруч. Дві хвилини і вони у вас", - зазначив він.

Андрій Веселовський зауважив, що у президента Сполучених Штатів Америки з‘явилось відчуття, він правильно вчинив.

"Тобто в нього з'явилося відчуття, що він зробив правильно, зробив влучно, і що йому за це нічого не буде. Навпаки, буде тим в Кремлі. Так що поки воно все розбивається добре, якби не Покровськ, то могли би сьогодні якимось чином трошки зітхнути з полегшенням", - додав він.