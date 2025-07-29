Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

План будівництва 260 торговельних, риболовецьких і круїзних суден упродовж п’яти років наразі фактично під загрозою зриву.

За даними Центру протидії дезінформації, причиною стала критична нестача грошей, спричинена війною проти України та зростаючими витратами на утримання військової машини РФ. Цивільна інфраструктура фактично опиняється в занепаді.

Не краща ситуація і в авіаційній галузі: через санкції та технічну деградацію аварії стали системними. Зокрема, нещодавнє падіння літака Ан-24 в Амурській області забрало життя всіх 49 пасажирів.

У військово-морському секторі також фіксується стрімкий занепад. Символом цього став запланований демонтаж і списання єдиного авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Цьогоріч влада вперше без пояснень скасувала головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі.

У ЦПД зазначають: попри спроби Кремля демонструвати "вєлічіє", реальність свідчить про технічну деградацію, економічну нестабільність та згортання стратегічних проєктів.