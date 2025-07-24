В Амурській області РФ розбився літак Ан-24 із пасажирами на борту. Попередньо – всі загинули

Про це повідомляє МНС Росії.

"Вертоліт Мі-8 Росавіації виявив палаючий фюзеляж літака. Рятувальники прямують до місця події", - йдеться у повідомленні.

Як пише пропагандистська держагенція ТАСС із посиланням на оперативні служби, за попередніми даними, усі, хто перебував на борту, загинули.

Що могло стати причиною катастрофи?

За інформацією оперативних служб, катастрофа могла статися через помилку екіпажу під час заходу на посадку за поганої видимості.

Більше про інцидент

Попередньо про зникнення літака із радарів повідомляли російська пропагандистська держагенція ТАСС, а також губернатор Амурської області Василь Орлов.

За інформацією Орлова, із радарів зник пасажирський літак, який летів із Благовіщенська до Тинди. На його борту перебували 43 пасажири, я яких 5 дітей і 6 членів екіпажу.

На пошуки повітряного судна спрямували рятувальників. Як розповіли в оперативних службах, Тайга ускладнює пошуки літака, тож основні роботи ведуться з повітря.

За інформацією джерела ТАСС, Ан-24 не подавав сигналів про проблему в повітрі.

У Росавіації заявили, що літак належить авіакомпанії "Ангара" та повідомили, що на його пошуки відправили пошуково-рятувальне повітряне судно і наземну команду аеропорту Тинда.

Як повідомляє видання "Медуза", слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом зникнення літака Ан-24.