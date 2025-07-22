У Бангладеш на школу впав військовий літак: 20 людей загинули, понад 170 - постраждали

Про це інформує BBC.

За даними збройних сил Бангладеш, літак F-7 зазнав механічної несправності після зльоту для навчань, унаслідок чого врізався у двоповерховий шкільний кампус у місті Дакка. Пілот загинув, намагаючись направити літак у менш населену місцевість. Наразі створено комісію, яка займатиметься розслідуванням трагедії.

За даними національного інституту опікової та пластичної хірургії, понад 50 людей потрапили до лікарні з опіками, багато з них перебувають у критичному стані. Лікар одного з медзакладів розповів, що більшість постраждалих - діти віком від 10 до 15 років, багато з яких отримали опіки від авіаційного палива. Загалом відомо про 170 постраждалих. За даними міністерства охорони здоров'я, 17 з 20 загиблих були дітьми.

Лідер тимчасового уряду Бангладеш Мухаммад Юнус, заявив, що будуть вжиті необхідні заходи для розслідування причин інциденту.

"Це момент глибокого смутку для нації. Я бажаю швидкого одужання постраждалим і доручаю всім органам влади, включаючи відповідні лікарні, з максимальною увагою поставитися до цієї ситуації", - заявив він.

Вівторок, 22 липня, у Бангладеш оголосили Днем жалоби.