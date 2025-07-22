У Бангладеш на школу впав військовий літак: 20 людей загинули, понад 170 - постраждали
У Бангладеш навчальний літак військово-повітряних сил 21 липня врізався в шкільний кампус у столиці: відомо про 20 загиблих людей і 170 постраждалих
Про це інформує BBC.
За даними збройних сил Бангладеш, літак F-7 зазнав механічної несправності після зльоту для навчань, унаслідок чого врізався у двоповерховий шкільний кампус у місті Дакка. Пілот загинув, намагаючись направити літак у менш населену місцевість. Наразі створено комісію, яка займатиметься розслідуванням трагедії.
За даними національного інституту опікової та пластичної хірургії, понад 50 людей потрапили до лікарні з опіками, багато з них перебувають у критичному стані. Лікар одного з медзакладів розповів, що більшість постраждалих - діти віком від 10 до 15 років, багато з яких отримали опіки від авіаційного палива. Загалом відомо про 170 постраждалих. За даними міністерства охорони здоров'я, 17 з 20 загиблих були дітьми.
Лідер тимчасового уряду Бангладеш Мухаммад Юнус, заявив, що будуть вжиті необхідні заходи для розслідування причин інциденту.
"Це момент глибокого смутку для нації. Я бажаю швидкого одужання постраждалим і доручаю всім органам влади, включаючи відповідні лікарні, з максимальною увагою поставитися до цієї ситуації", - заявив він.
Вівторок, 22 липня, у Бангладеш оголосили Днем жалоби.
- 12 червня в Індії розбився літак авіакомпанії Air India, що летів до Великої Британії. На його борту було понад 200 пасажирів, серед них вижив лише один.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 42
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.99
- Актуальне
- Важливе