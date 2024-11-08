"Росія – це загроза не лише для Європи": фон дер Ляєн заявила, що ЄС говоритиме з США про підтримку України
За підсумками саміту в Будапешті президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір ЄС вести діалог зі Сполученими Штатами щодо продовження підтримки України
Про це повідомляє Європейська правда.
За її словами, російська агресія становить загрозу не лише для Європи, а й для глобальної безпеки в цілому.
Вона зазначила, що Москва дедалі тісніше співпрацює з такими країнами, як Іран та Північна Корея, які разом із Китаєм підживлюють військові конфлікти.
Очільниця Єврокомісії вказала на вплив цього альянсу на безпеку Індо-Тихоокеанського регіону, де США зосереджують свої зусилля на стримуванні Китаю.
На питання щодо можливого ослаблення американської підтримки України у разі приходу до влади Трампа фон дер Ляєн нагадала про фінансову підтримку ЄС у вигляді програми Ukraine Facility на суму до 50 млрд євро та позику "Великої сімки", коштом заморожених у Європі російських активів.
"Але, на мій погляд, нам із нашими американськими друзями важливіше обговорювати те, що Росія – це загроза не лише для Європи, але й загроза для глобальної безпеки в цілому. Бо Росія – не просто автократія, яка загрожує демократіям, вона також усе більше зближується з Іраном, Північною Кореєю, які разом із Китаєм підживлюють цю війну", – підсумувала вона.
- У Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти лідери 40 країн закликали Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах США, зберегти підтримку України, уникати торгівельних воєн та не порушувати світовий порядок.
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