"Росія – це загроза не лише для Європи": фон дер Ляєн заявила, що ЄС говоритиме з США про підтримку України

Про це повідомляє Європейська правда.

За її словами, російська агресія становить загрозу не лише для Європи, а й для глобальної безпеки в цілому.

Вона зазначила, що Москва дедалі тісніше співпрацює з такими країнами, як Іран та Північна Корея, які разом із Китаєм підживлюють військові конфлікти.

Очільниця Єврокомісії вказала на вплив цього альянсу на безпеку Індо-Тихоокеанського регіону, де США зосереджують свої зусилля на стримуванні Китаю.

На питання щодо можливого ослаблення американської підтримки України у разі приходу до влади Трампа фон дер Ляєн нагадала про фінансову підтримку ЄС у вигляді програми Ukraine Facility на суму до 50 млрд євро та позику "Великої сімки", коштом заморожених у Європі російських активів.

"Але, на мій погляд, нам із нашими американськими друзями важливіше обговорювати те, що Росія – це загроза не лише для Європи, але й загроза для глобальної безпеки в цілому. Бо Росія – не просто автократія, яка загрожує демократіям, вона також усе більше зближується з Іраном, Північною Кореєю, які разом із Китаєм підживлюють цю війну", – підсумувала вона.