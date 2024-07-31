Російська дума зобовʼязала блогерів і власників телеграм-каналів повідомляти дані про себе Роскомнадзору

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Поправка була напередодні внесена до законопроєкту щодо посилення продажів сім-карт до мобільних телефонів. За дві доби її прийняли одразу у двох читаннях.

Якщо відомості не будуть надані, законом передбачено заборони на розміщення у таких каналах реклами, на репост іншими каналами їх повідомлень та на збір донатів.

Поправки поширюються на власників не лише телеграм-каналів, а й блогів.

Необхідність ухвалення законопроєкту ініціатори пояснили поширенням анонімних телеграм-каналів. Значна кількість таких каналів при цьому дотримується прокремлівської позиції. Існують і опозиційні анонімні телеграм-канали.

Декілька авторів та адміністраторів анонімних каналів раніше були притягнуті до кримінальної відповідальності за звинуваченнями у здирстві, зокрема у керівництва корпорації "Ростех".

Держдума також проголосувала за поправку, яка зобов'язує власників соцмереж, аудиторія яких перевищує 500 тисяч користувачів на добу, надавати відомості про користувачів на запит Роскомнагляду чи ФСБ.

У тому ж законі Держдума прописала обмеження на кількість сім-карток, які можуть бути зареєстровані на одну особу: не більше 10 для іноземців і не більше 20 для громадян Росії.