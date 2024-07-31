Російська дума зобовʼязала блогерів і власників телеграм-каналів повідомляти дані про себе Роскомнадзору
30 липня Держдума РФ остаточно прийняла поправки до законодавства, зобов'язавши блогерів та власників каналів у Телеграмі з числом передплатників понад 10 тис. передати до Роскомнагляду інформацію про себе
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Поправка була напередодні внесена до законопроєкту щодо посилення продажів сім-карт до мобільних телефонів. За дві доби її прийняли одразу у двох читаннях.
Якщо відомості не будуть надані, законом передбачено заборони на розміщення у таких каналах реклами, на репост іншими каналами їх повідомлень та на збір донатів.
Поправки поширюються на власників не лише телеграм-каналів, а й блогів.
Необхідність ухвалення законопроєкту ініціатори пояснили поширенням анонімних телеграм-каналів. Значна кількість таких каналів при цьому дотримується прокремлівської позиції. Існують і опозиційні анонімні телеграм-канали.
Декілька авторів та адміністраторів анонімних каналів раніше були притягнуті до кримінальної відповідальності за звинуваченнями у здирстві, зокрема у керівництва корпорації "Ростех".
Держдума також проголосувала за поправку, яка зобов'язує власників соцмереж, аудиторія яких перевищує 500 тисяч користувачів на добу, надавати відомості про користувачів на запит Роскомнагляду чи ФСБ.
У тому ж законі Держдума прописала обмеження на кількість сім-карток, які можуть бути зареєстровані на одну особу: не більше 10 для іноземців і не більше 20 для громадян Росії.
- Російські пропагандисти поширюють свої наративи в ЄС через Telegram, користуючись м'якими правилами месенджера, а влада Євросоюзу майже нездатна цьому протистояти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.33
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.91
- Актуальне
- Важливе