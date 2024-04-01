"Розвідка не дійшла такого висновку": Білий дім прокоментував імовірну причетність ГРУ РФ до проявів "гаванського синдрому" у дипломатів

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"Я буду дуже обережною в цьому питанні. Розвідувальне співтовариство (США – ред.) не дійшло такого висновку", - заявила вона у відповідь на прохання прокоментувати реакцію Білого дому на журналістське розслідування щодо можливої причетності ГРУ Росії до нападу на американських дипломатів.

Речниця порадила журналістам звернутися з офіційним запитом до Офісу директора національної розвідки США щодо цього питання.

Жан-П’єр наголосила, що президент США Джо Байден ставиться до питання безпеки американського персоналу з усією серйозністю. За її словами, через це був наданий пріоритет розслідуванню випадків, пов’язаних із проявами "гаванського синдрому".

Також Байден розпорядився, щоби всі службовці та члени сімей, які мали прояви цього синдрому, отримали належне лікування.

Представниця адміністрації зауважила, що відповідні служби продовжать комплексне вивчення аномальних випадків погіршення здоров’я та причин їх виникнення.

У спільному розслідуванні The Insider, "60 минут" і Der Spiegel, опублікованому 1 квітня йдеться, що агенти російської військової розвідки (ГРУ) приїжджали в міста, де в американських дипломатів невдовзі проявлявся "гаванський синдром".

Що таке "гаванський синдром"

"Гаванський синдром" отримав свою назву після одного з наймасштабніших інцидентів, що стався 2016 року в кубинській столиці Гавана. Багато американських і канадських співробітників місцевого консульства зіткнулися з дивним явищем. Їм раптово ставало погано, вони відчували сильний тиск (іноді біль) у вухах, напади нудоти й паніки, відчуття дивних звуків – або гучного шуму, або дуже високого звуку, схожого на стрекотіння коника, після чого їх місяцями або навіть роками переслідували наслідки: затуманена свідомість, проблеми з концентрацією, втрата рівноваги на рівному місці, гіперакузія (хвороблива чутливість до звуків), проблеми зі сном.

Тоді постраждали щонайменше 19 співробітників посольства США в Гавані, в яких діагностували "легкі травми й набряк головного мозку", втрату слуху, сильний головний біль, втрату відчуття рівноваги й когнітивні порушення. Спершу влада США висловлювала припущення про "акустичні атаки", але ця версія не знайшла точного підтвердження. Тоді ж повідомляли про постраждалих у посольстві Канади.

2017 року на схожі проблеми скаржилися американські дипломати в китайському місті Гуанчжоу, згодом схожі випадки фіксували в Росії, Польщі та кількох країнах Європи, на Тайвані, в Австралії, на Близькому Сході. Загалом від таємничої недуги могли постраждати близько 130 осіб – американських дипломатів і членів їхніх родин, співробітників ЦРУ і військових.

"Гаванський синдром" – настільки незвичайне явище, що тривалий час дослідники навіть сумнівалися, що він реальний, а багато хто списував це на психосоматичні розлади або неправильно інтерпретовані побічні ефекти інших захворювань. Утім з часом даних значно побільшало й заперечувати наявність цього явища стало неможливо.

Медичні тести в багатьох випадках дали змогу виявити об'єктивні докази слідів травми деяких ділянок головного мозку й виключити психосоматику. Із загальної кількості зібраних за останні роки скарг американських держслужбовців (понад тисячу) щонайменше кілька десятків ретельно перевірили й довели. Що викликає такий ефект, поки не встановлено, але головна робоча версія – імпульсне мікрохвильове випромінювання.

2018 року The New York Times опублікувала гіпотезу про мікрохвильове випромінювання, за яким можуть стояти спецслужби Росії. 2019 року британський Центр відновлення мозку і канадське управління охорони здоров'я Нової Шотландії повідомили, що проблеми могли бути спричинені нейротоксинами в антикомариних пестицидах. 2020 року Національна академія наук, інженерії та медицини США (NASEM) оприлюднила версію про спрямоване радіочастотне випромінювання. Висловлювали й інші версії, зокрема про масове психогенне захворювання.

У травні того ж року видання Politico написало, що у США вивчають можливу роль російського ГРУ в атаках із застосуванням "спрямованої енергії" проти американських чиновників по всьому світу. Прямих доказів на користь причетності російської військової розвідки до використання "акустичної зброї" досі немає, втім журналісти вважають, що після їхнього розслідування американська влада може переосмислити своє ставлення до "гаванського синдрому".