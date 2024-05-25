Румунія оголосила персоною нон ґрата російського дипломата

Про це інформує міністерство закордонних справ Румунії.

"Румунська влада прийняла рішення оголосити персоною нон ґрата на території Румунії дипломата посольства Російської Федерації в Бухаресті за діяльність, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - йдеться у повідомленні.

Румунське МЗС не вказує, про яку саме діяльність йдеться.

На рішення Румунії відреагували у РФ, повідомляє російське пропагандистське видання РБК. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва вживатиме заходів у відповідь.