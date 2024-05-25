Румунія оголосила персоною нон ґрата російського дипломата
Румунія 24 травня оголосила персоною нон ґрата дипломата з російського посольства в Бухаресті. В Росії відреагували
Про це інформує міністерство закордонних справ Румунії.
"Румунська влада прийняла рішення оголосити персоною нон ґрата на території Румунії дипломата посольства Російської Федерації в Бухаресті за діяльність, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - йдеться у повідомленні.
Румунське МЗС не вказує, про яку саме діяльність йдеться.
На рішення Румунії відреагували у РФ, повідомляє російське пропагандистське видання РБК. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва вживатиме заходів у відповідь.
- 27 березня міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії: його оголосили персоною нон ґрата й висловили протест через "провокаційну публічну комунікацію", яку веде посольство РФ.
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