Рютте обговорив із Сікорським необхідність посилення української ППО та логістичного забезпечення ЗСУ
Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорили у телефонній розмові питання підтримки України. Зокрема, йшлося про необхідність посилення ППО та логістичного забезпечення ЗСУ
Про це йдеться у повідомленні польського зовнішньополітичного відомства.
Зазначається, що співрозмовники обговорили поточну ситуацію в Україні, перспективи розширення НАТО і загострення ситуації на Близькому Сході.
"Новий генсек НАТО подякував Польщі за зусилля щодо підтримки України, а також вказав на нагальну потребу підтримки протиповітряної оборони України та логістичного забезпечення Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
Обидва політики погодилися, що "проблемою стає порушення кордонів країн НАТО російськими ракетами і безпілотниками, над якими армія РФ утрачає контроль".
- У вівторок, 1 жовтня, Марк Рютте офіційно розпочав роботу на посаді генерального секретаря НАТО, оголосивши підтримку України одним зі своїх пріоритетів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.47Продаж 46.18
- Актуальне
- Важливе