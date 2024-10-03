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Рютте обговорив із Сікорським необхідність посилення української ППО та логістичного забезпечення ЗСУ

Катерина Ганжа
3 жовтня, 2024 четвер
07:42
Світ Марк Рютте

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорили у телефонній розмові питання підтримки України. Зокрема, йшлося про необхідність посилення ППО та логістичного забезпечення ЗСУ

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Про це йдеться у повідомленні польського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що співрозмовники обговорили поточну ситуацію в Україні, перспективи розширення НАТО і загострення ситуації на Близькому Сході.

"Новий генсек НАТО подякував Польщі за зусилля щодо підтримки України, а також вказав на нагальну потребу підтримки протиповітряної оборони України та логістичного забезпечення Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Обидва політики погодилися, що "проблемою стає порушення кордонів країн НАТО російськими ракетами і безпілотниками, над якими армія РФ утрачає контроль".

  • У вівторок, 1 жовтня, Марк Рютте офіційно розпочав роботу на посаді генерального секретаря НАТО, оголосивши підтримку України одним зі своїх пріоритетів.
Теги:
Україна
Польща
Війна з Росією
НАТО
підтримка України
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