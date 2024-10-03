Рютте обговорив із Сікорським необхідність посилення української ППО та логістичного забезпечення ЗСУ

Про це йдеться у повідомленні польського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що співрозмовники обговорили поточну ситуацію в Україні, перспективи розширення НАТО і загострення ситуації на Близькому Сході.

"Новий генсек НАТО подякував Польщі за зусилля щодо підтримки України, а також вказав на нагальну потребу підтримки протиповітряної оборони України та логістичного забезпечення Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Обидва політики погодилися, що "проблемою стає порушення кордонів країн НАТО російськими ракетами і безпілотниками, над якими армія РФ утрачає контроль".