Сайт виборчої комісії заблокований, але вже відомі дані референдуму щодо вступу Молдови до ЄС, - ексміністр оборони Шалару
Анатоль Шалару, міністр оборони Молдови (2015-2016), зазначив, що на референдумі 20 жовтня понад 50% молдаван віддали свої голоси за вступ Молдови до ЄС
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Зараз вже відомі дані по референдуму щодо вступу Молдови до Євросоюзу. Це була найважливіша подія за вчорашній день, 20 жовтня. Зараз сайт виборчої комісії заблокований. Однак десь годину тому було понад 50% голосів за референдум, десь 50,11% або 50,1%. Також з Америки мали надходити протоколи, а там наша діаспора завжди голосувала у пропорції 80% за проєвропейський курс та за проєвропейського президента. У мене зранку були розмови з людьми, які мають доступ до інформації, – референдум переміг. Залишається перемогти на президентських виборах. Але референдум переміг з мінімальною перевагою", - зауважив колишній міністр оборони Молдови.
Анатоль Шалару пояснив, що президентські вибори також важливі, але в Молдові парламентська республіка, тому у президента обмежені повноваження. Відповідно, важливіші вибори будуть наступного року, коли відбуватимуться парламентські вибори.
- 20 жовтня 2024 року у Молдові відбувався загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС. Кандидатами-лідерами за попередніми підсумками першого туру президентських виборів, центрвиборчком країни називає чинну президентку Маю Санду та колишнього генерального прокурора Олександра Стояногло.
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