Сенатори США презентували законопроєкт про визнання РФ і Білорусі країнами-спонсорами тероризму

Про це повідомило Axios.

Законопроєкт прийняли 11 вересня сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Емі Клобучар і Кеті Брі. Відповідно до документа, Білорусь і Росію визнають спонсорами тероризму, якщо РФ не поверне 19 тис. викрадених українських дітей.

"Важко потрапити до цього списку. Ну, дозвольте мені сказати вам, що Росія заслужила право бути в цьому списку. Ми попросимо лідерів обох партій дати нам шанс обговорити це і проголосувати за це", – сказав Грем.

Нині, згідно з американським законодавством, державами-спонсорами тероризму є Куба, Іран, Сирія та Північна Корея.

Також Грем зауважив, що працює над залученням Білого дому до окремого двопартійного законопроєкту щодо санкцій проти Москви, який має понад 80 співавторів.

"Ми спробуємо створити ще один фронт проти путінської Росії. Росіяни вторглися в Україну і викрали, ми думаємо, 19 546 українських дітей, – далеко від їхніх сімей в Україні. Яка правильна відповідь? Зробити щось з цим", – заявив сенатор.